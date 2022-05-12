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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220512/putin-rusya-karsiti-yaptirimlar-kuresel-krize-yol-acacak-1056308521.html
Putin: Rusya karşıtı yaptırımlar küresel krize yol açacak
Putin: Rusya karşıtı yaptırımlar küresel krize yol açacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya uygulanan yaptırımların pek çok açıdan küresel bir krize yol açacağını belirtti. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T13:48+0300
2022-05-12T14:11+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
yaptırım
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Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği ekonomi konulu toplantıda, Ukrayna’da gerçekleştirdiği askeri operasyon yüzünden ülkesine yaptırım uygulayan Batı ülkelerini eleştirdi. Putin, Rusya karşıtı bir dizi yaptırım kararı almış olan ‘Batı’nın dar görüşlü ve abartılı hırslarının Avrupa ve ABD halklarını vuracağını’ kaydetti.Putin, “Batı’nın yaptırım takıntısının devam etmesi ABD vatandaşları ve dünyadaki yoksul ülkelerin vatandaşları için çok zor sonuçlara yol açacak” uyarısını yaptı. Rusya Devlet Başkanı, ülkesinin ‘Batı’nın yaptırımları ile başarılı bir biçimde baş edebildiğini’ kaydetti.Rusya karşıtı yaptırımlar yüzünden bir dizi ülkenin açlık ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten ve “Bunun suçlusu tamamıyla Batılı elit kesimdir” diyen Putin, yaptırımların Rusya’da yol açtığı yüksek enflasyonun giderek düşmekte olduğunu kaydetti.
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vladimir putin, rusya, yaptırım

Putin: Rusya karşıtı yaptırımlar küresel krize yol açacak

13:48 12.05.2022 (güncellendi: 14:11 12.05.2022)
© Sputnik / POOL / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© Sputnik / POOL
/
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya uygulanan yaptırımların pek çok açıdan küresel bir krize yol açacağını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği ekonomi konulu toplantıda, Ukrayna’da gerçekleştirdiği askeri operasyon yüzünden ülkesine yaptırım uygulayan Batı ülkelerini eleştirdi. Putin, Rusya karşıtı bir dizi yaptırım kararı almış olan ‘Batı’nın dar görüşlü ve abartılı hırslarının Avrupa ve ABD halklarını vuracağını’ kaydetti.
Putin, “Batı’nın yaptırım takıntısının devam etmesi ABD vatandaşları ve dünyadaki yoksul ülkelerin vatandaşları için çok zor sonuçlara yol açacak” uyarısını yaptı.
Rusya Devlet Başkanı, ülkesinin ‘Batı’nın yaptırımları ile başarılı bir biçimde baş edebildiğini’ kaydetti.
Rusya karşıtı yaptırımlar yüzünden bir dizi ülkenin açlık ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten ve “Bunun suçlusu tamamıyla Batılı elit kesimdir” diyen Putin, yaptırımların Rusya’da yol açtığı yüksek enflasyonun giderek düşmekte olduğunu kaydetti.
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