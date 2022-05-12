https://tr.sputniknews.com/20220512/rusya-azerbaycan-ve-ermenistanin-disisleri-bakanlari-bugun-dusanbede-gorusecek-1056314321.html

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın dışişleri bakanları bugün Duşanbe'de görüşecek

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın dışişleri bakanları bugün Duşanbe'de görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'deki Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T15:44+0300

2022-05-12T15:44+0300

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dünya

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ermenistan

azerbaycan

tacikistan

duşanbe

sergey lavrov

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüşmesi sırasında konuşan Lavrov, "Devlet başkanlarımız tarafından son bir buçuk yıl içinde kabul edilen üçlü açıklamaların nasıl uygulandığına bakmak için bugün Ermeni mevkidaşımızla bir görüşme yapma konusunda iyi bir fırsata sahibiz" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde 'üçlü açıklama' denilen, Dağlık Karabağ'daki durumun normalleştirilmesini öngören anlaşmaları imzalamıştı. 9 Kasım 2020 tarihindeki ilk anlaşmanın ardından bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.

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rusya, ermenistan, azerbaycan, tacikistan, duşanbe, sergey lavrov