https://tr.sputniknews.com/20220512/rusya-ve-cin-arasindaki-ticaret-2022de-buyudu-1056320885.html

Rusya ve Çin arasındaki ticaret 2022’de büyüdü

Rusya ve Çin arasındaki ticaret 2022’de büyüdü

Rusya ve Çin arasındaki ticaretin, bu yılın ilk dört ayında yüzde 25.9 büyüyerek 51 milyar dolara ulaştığı belirtildi. 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T19:51+0300

2022-05-12T19:51+0300

2022-05-12T19:51+0300

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Rusya Siyasi Analiz Merkezi Direktörü Pavel Danilin, Moskova’da düzenlenen bir toplantıda, “Çin’den Rusya’ya yapılan ihracat yüzde 11 artarken Çin’in Rus mal ve hizmetlerin ithalatı yaklaşık yüzde 38 arttı” diye açıkladı.Moskova’nın bu dönemdeki pozitif bakiyesinin 30 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Danilin, “Bu çok güzel bir gösterge, ekonomimizin gücünü gösteriyor” dedi.Rusya’dan Çin’e satılan ürünlerin yaklaşık yüzde 70’inin enerji kaynakları olduğunu dile getiren Danilin, Çin’in Rusya’dan ayrıca bakır, bakır cevheri, kereste ve deniz ürünlerini de ithal ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Çin, Rusya’ya geniş yelpazede ürün ihraç ediyor. Bunlar endüstriyel ve özel amaçlı ekipman, oyuncak, ayakkabı, klima ve bilgisayarlar.”Danilin, Batı’nın yaptırım uyguladığı koşullarda Rusya ve Çin’in, 200 milyar dolarlık ticaret hedefine önceden planlanandan çok daha erken ulaşabileceğini kaydetti.

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