https://tr.sputniknews.com/20220512/saglik-sen-genel-baskani-turkiyede-bir-hemsire-4-hemsirenin-yapmasi-gereken-isi-tek-basina-yapiyor-1056303120.html

Sağlık-Sen Genel Başkanı: Türkiye'de bir hemşire 4 hemşirenin yapması gereken işi tek başına yapıyor

Sağlık-Sen Genel Başkanı: Türkiye'de bir hemşire 4 hemşirenin yapması gereken işi tek başına yapıyor

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, "Sağlık sisteminin omurgası olan hemşireler, bir Hemşireler Günü'ne daha sorunların girdabında, buruk bir şekilde giriyorlar... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T11:15+0300

2022-05-12T11:15+0300

2022-05-12T11:15+0300

türkiye

hemşire

sağlık-sen

sağlık bakanlığı

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Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Durmuş, mesajında "Sağlık sisteminin omurgası olan hemşireler, bir Hemşireler Günü'ne daha sorunların girdabında, buruk bir şekilde giriyorlar. Buruklar çünkü yaşadıkları sorunlar pandemi süreciyle daha da derinleşti" ifadelerini kullandı.Hemşirelerin görev tanımlarının net çizilmemiş olması ve uygulamalardan kaynaklı sorunlar nedeniyle hemşirelik mesleğinin geleceğinin risk altında olduğu değerlendirmesinde bulunan Durmuş, OECD ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de bir hemşirenin, 4 hemşirenin yapması gereken işi tek başına yaptığını belirtti.Durmuş, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı yasal adımlar atılmış olmasına rağmen bu konuda toplumsal duyarlılık gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

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hemşire, sağlık-sen, sağlık bakanlığı