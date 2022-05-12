https://tr.sputniknews.com/20220512/saglikcilari-darbedip-ambulansi-kacirmaya-calistilar-1056304115.html

Sağlıkçıları darbedip ambulansı kaçırmaya çalıştılar

Sağlıkçıları darbedip ambulansı kaçırmaya çalıştılar

Gaziantep’te hastane acili önünde kendileri için görevlendirilen ambulansı bekleyen hasta yakınları, vaka getiren ambulansın önüne keserek kaçırmaya çalıştı... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T11:52+0300

2022-05-12T11:52+0300

2022-05-12T11:59+0300

ambulans

türkiye

darp

gaziantep

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056303981_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6780a3a3bae43307f001371dc7c15fd2.jpg

Gaziantep’te iddiaya göre elinden yaralanan 16 yaşındaki Muhammet B., yakınları tarafından Acil Servis’e getirildi. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan hasta çocuğun yakınlarına, hastanın başka bir hastaneye sevk edileceği söylendi. Sevk için istenen ambulansı beklemeyerek hasta çocuğu Acil Servis’in önüne çıkaran 15-20 kişilik hasta yakını grubu, hastaneden ayrılmak üzere olan Beylerbeyi Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) istasyonuna bağlı 112 Acil Sağlık ekibinin önünü kesti. Ambulansı durdurarak aşağı inen Paramedik Şoför Burkay Kav, Paramedik Hayriye Dönder ile ATT Meryem Kalkan’a saldıran hasta yakınları, ambulansı kaçırma girişiminde bulundu.Sağlıkçıların prosedür gereği hastaları sevk edemeyeceklerini söylemesini aldırmayan hasta yakınları, 3 sağlıkçıya dehşeti yaşattı. Ambulansa zorla binerek hastalarını başka bir hastaneye götürtmeye çalışan saldırganlar, hastaya müdahale etmeye çalışan Paramedik Dönder’e yumruk attı. Şoför koltuğundan inerek arkadaşlarına yardım etmek için gelen şoför Kav’a da yumrukla saldıran hasta yakınları, ambulansın içinde sağlıkçılara şiddet uyguladı. Korku dolu anlar yaşayan 112 Acil Sağlık ekibi ambulansın yan aynası ile kabin kısmındaki telefonu kıran hasta yakınlarından canlarını zor kurtardı.Çevredeki esnafların yardımıyla olay yerinden çıkabilen sağlıkçılar, ‘Beyaz kod’ vererek hastayı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Yaşadıkları akıl almaz saldırı ile ambulansın kaçırılma girişimini anlatan sağlıkçılar, sağlıkta şiddetin son bulmasını istediklerini söyledi.‘Hasta yakını 'Ambulansı ben sürerim' deyip ön koltuğa oturdu’Hastane acilinden çıktıkları sırada hasta yakınları tarafından ambulansın önünün kesildiğini söyleyen Paramedik Şoför Burkay Kav, olayı anlayıp açıklama yapmak için durup aşağıya indiklerini aktardı.Aşağıya indikleri gibi hasta yakınlarının kendilerini ittiklerini paylaşan Kav, “Hatta benim yakamdan tuttular. Bizim sağlıkçı arkadaş da hasta yakınlarına ‘Şoföre böyle davranırsanız hastanızı hastaneye nasıl götüreceğiz?’ dedi. Hasta yakını da ‘Sorun değil, ambulansı ben kendim de sürerim’ deyip ön koltuğa oturdu. 2 sağlıkçı arkadaşı ile hastayı ve yakınını iterek zorla ambulansa bindirdiler. Hasta yakını kapıyı kapatıp ‘Ambulansı sürün’ dedi. Ortalık kalabalık olduğu için olay yerinde kolluk olmadığı için mecburen ambulansa binip devam etmek istedim. Tam ambulansı sürecekken arkadaki 25-30 yaşındaki hasta yakınının sağlıkçı arkadaşa yumruk attığını gördüm. Bunu görünce yardım için tekrardan arkaya geçtim” ifadelerini kullandı.‘Hasta yakını burnuma yumruk attı, ambulansı kanlar içinde sürdüm’Arkaya geçtiği sırada hasta yakınının bu defa kendisine yumruk attığını anlatan Kav, burnundan kanlar akmaya başladığını belirtti. O sırada bir jandarma ile çevredeki esnafların hasta yakınlarını içeriden çıkardığını söyleyen Kav, “Biz 3 arkadaş ve hasta, ambulansın içinde kaldık. Benim burnumdan yoğun kan geliyordu. Tanımadığımız bir kişi ambulansa binip hareket ettirdi. Telsize uzanıp ‘Beyaz kod’ verdik. 200 metre sonra ambulansı süren kişi durup indi. Bu defa ben şoför koltuğuna geçtim. Daha büyük bir olayın yaşanmaması için ambulansı başka bir hastaneye sürdüm. Ambulansı sürerken burnumdan kanlar akarak gittim. Gerçekten diyecek bir şey bulamıyoruz. Biz hastalara annemiz, babamız, kardeşimiz gibi yaklaşıyoruz. Orada daha kötü şeyler de yaşanabilirdi. Sağlıkta şiddet son bulsun istiyoruz” şeklinde konuştu.‘O anlarda çok büyük korku yaşadık’Hasta yakınlarının kendilerini zorla ambulansa bindirdikleri sırada bir hasta yakınının kendisine yumruk attığını söyleyen Paramedik Hayriye Dönder ise kendilerine yardım için gelen ambulans şoförü arkadaşlarına da yumruk atıldığını belirtti:‘Bu mesleği ne şartlar altında yaptığımızı bilmiyorlar’ATT Meryem Kalkan da saldırıdan kaçmak için hastayı alıp gitmek için uğraştıklarını belirterek hasta yakınının engellemesinden dolayı hastaya müdahale etmekte zorlandıklarını kaydetti:Saldırının ardından hastanede tedavi gören 3 sağlıkçı, 3 gün İş Göremez Raporu alırken Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220122/hasta-tasiyan-ambulansin-soforu-yol-verme-tartismasinda-darp-edildi-1053017018.html

türkiye

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ambulans, darp, gaziantep