https://tr.sputniknews.com/20220512/sahte-polis-dolandiriliyorsun-diyerek-118-bin-lira-dolandirdi-1056321232.html

Sahte polis, ‘dolandırılıyorsun’ diyerek 118 bin lira dolandırdı

Sahte polis, ‘dolandırılıyorsun’ diyerek 118 bin lira dolandırdı

Samsun'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı "Dolandırılıyorsun" diye kandırdığı yaşlı kadını 118 bin lira dolandırdı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T20:02+0300

2022-05-12T20:02+0300

2022-05-12T20:02+0300

türkiye

polis

dolandırıcılık

dolandırmak

kadın

samsun

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Samsun’un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, 63 yaşındaki G.Y. adlı kadını telefonla arayan dolandırıcı kendisini polis olarak tanıttı.Banka hesabının ele geçirilmeye çalışıldığını ve dolandırılmak istendiğini ileri süren kimliği belirsiz dolandırıcı, yaşlı kadını korkutup kandırarak banka kartı şifresini aldı. Daha sonra hesabından 68 bin lira ve 50 bin lira parayı başka hesaplara aktardı. Toplam 118 bin lira dolandırılan yaşlı kadın polise şikayette bulundu.

türkiye

samsun

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polis, dolandırıcılık, dolandırmak, kadın, samsun