https://tr.sputniknews.com/20220512/sahte-polis-dolandiriliyorsun-diyerek-118-bin-lira-dolandirdi-1056321232.html
Sahte polis, ‘dolandırılıyorsun’ diyerek 118 bin lira dolandırdı
Sahte polis, ‘dolandırılıyorsun’ diyerek 118 bin lira dolandırdı
Samsun'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı "Dolandırılıyorsun" diye kandırdığı yaşlı kadını 118 bin lira dolandırdı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T20:02+0300
2022-05-12T20:02+0300
2022-05-12T20:02+0300
türkiye
polis
dolandırıcılık
dolandırmak
kadın
samsun
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Samsun’un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, 63 yaşındaki G.Y. adlı kadını telefonla arayan dolandırıcı kendisini polis olarak tanıttı.Banka hesabının ele geçirilmeye çalışıldığını ve dolandırılmak istendiğini ileri süren kimliği belirsiz dolandırıcı, yaşlı kadını korkutup kandırarak banka kartı şifresini aldı. Daha sonra hesabından 68 bin lira ve 50 bin lira parayı başka hesaplara aktardı. Toplam 118 bin lira dolandırılan yaşlı kadın polise şikayette bulundu.
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polis, dolandırıcılık, dolandırmak, kadın, samsun
Sahte polis, ‘dolandırılıyorsun’ diyerek 118 bin lira dolandırdı
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Samsun'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı "Dolandırılıyorsun" diye kandırdığı yaşlı kadını 118 bin lira dolandırdı.
Samsun’un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, 63 yaşındaki G.Y. adlı kadını telefonla arayan dolandırıcı kendisini polis olarak tanıttı.
Banka hesabının ele geçirilmeye çalışıldığını ve dolandırılmak istendiğini ileri süren kimliği belirsiz dolandırıcı, yaşlı kadını korkutup kandırarak banka kartı şifresini aldı.
Daha sonra hesabından 68 bin lira ve 50 bin lira parayı başka hesaplara aktardı. Toplam 118 bin lira dolandırılan yaşlı kadın polise şikayette bulundu.