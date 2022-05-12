https://tr.sputniknews.com/20220512/sakaryada-zabita-aracinda-afganistan-bayragi-acarak-sosyal-medyada-paylasan-gocmenler-yakalandi-1056295230.html

Sakarya'da zabıta aracında Afganistan bayrağı açarak sosyal medyada paylaşan göçmenler yakalandı

Sakarya'da zabıta aracında Afganistan bayrağı açarak sosyal medyada paylaşan göçmenler yakalandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde zabıta aracı içerisinde Afganistan bayrağı açarak sosyal medyada paylaşan Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen polis ekipleri... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T00:12+0300

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türkiye

göçmen krizi

sakarya

afgan

bayrak

zabıta

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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde zabıta arabasında Afganistan bayrağı açan kaçan Afgan göçmenler polis ekiplerince yakalandı.Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada bir kişinin Ferizli Belediyesi zabıta aracında eski Afganistan bayrağı açtığı paylaşım üzerine harekete geçti.Şüphelileri belirleyen ekipler Afgan uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.Geçici kimliklerini ve oturma izinlerini ibraz edemeyen 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.Öte yandan, "aracın kapılarını açık bırakarak tedbir almaması" nedeniyle görevden açığa alınan zabıta memuru hakkında işlem başlatıldı.

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göçmen krizi, sakarya, afgan, bayrak, zabıta