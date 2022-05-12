https://tr.sputniknews.com/20220512/samanyolu-galaksisinin-gobegindeki-super-kutleli-kara-delikten-ilk-fotograf-1056317720.html
Samanyolu Galaksisi'nin göbeğindeki süper kütleli kara delikten ilk fotoğraf
Samanyolu Galaksisi'nin göbeğindeki süper kütleli kara delikten ilk fotoğraf
Astrofizikte çığır açan bir gelişmeye imza atarak 2019'da ilk kez bir kara delik fotoğraflamayı başaran araştırma ekibi şimdi de Samanyolu Galaksisi'ndeki... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T16:56+0300
2022-05-12T16:56+0300
2022-05-12T17:25+0300
samanyolu galaksisi
fotoğraf
süper kütleli kara delik
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Kısa süre önce merak uyandıran bir açıklama yaparak 12 Mayıs'ı işaret eden Avrupa Güney Gözlemevi bombayı patlattı. Bilim insanları, Dünya'nın içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nin tam merkezinde bulunan ve 'Sagittarius A*' adı verilen süper kütleli kara deliği ilk kez fotoğraflamayı başardı. Kara delikler ışık yaymıyor ama ama çekilen fotoğrafta kara deliğin gölgesinin etrafında aydınlık bir ışık halkası olduğu görülüyor. Astronomlar bu süper kütleli kara deliğin Güneş'ten 4 milyon kat daha büyük olduğunu söylüyor.Bu büyük keşif, 800 kurumda görevli 300'den fazla araştırmacının 8 farklı teleskopla yıllar süren çalışmaları sonucu gerçekleşebildi. Bugüne kadar bilim insanları yıldızların galaksinin merkezindeki görünmez, devasa bir nesne etrafında döndüğünü tespit etmekle yetinmiş ama bu nesnenin ne olduğunu saptayamamıştı.Aynı ekip 2019'da da evrenin en büyük gizemlerinden olan kara deliğin ilk fotoğrafı yayınlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20190410/kara-delik-abd-ulusal-bilim-vakfi-teleskop-1038712340.html
samanyolu galaksisi
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samanyolu galaksisi, fotoğraf, süper kütleli kara delik
Samanyolu Galaksisi'nin göbeğindeki süper kütleli kara delikten ilk fotoğraf
16:56 12.05.2022 (güncellendi: 17:25 12.05.2022) Abone ol
Astrofizikte çığır açan bir gelişmeye imza atarak 2019'da ilk kez bir kara delik fotoğraflamayı başaran araştırma ekibi şimdi de Samanyolu Galaksisi'ndeki süper kütleli kara deliğin görüntüsünü paylaştı. Böylece kara delikler ikinci kez fotoğraflanabilmiş oldu.
Kısa süre önce merak uyandıran bir açıklama yaparak 12 Mayıs'ı işaret eden Avrupa Güney Gözlemevi bombayı patlattı.
Bilim insanları, Dünya'nın içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nin tam merkezinde bulunan ve 'Sagittarius A*' adı verilen süper kütleli kara deliği ilk kez fotoğraflamayı başardı.
Kara delikler ışık yaymıyor ama ama çekilen fotoğrafta kara deliğin gölgesinin etrafında aydınlık bir ışık halkası olduğu görülüyor. Astronomlar bu süper kütleli kara deliğin Güneş'ten 4 milyon kat daha büyük olduğunu söylüyor.
Bu büyük keşif, 800 kurumda görevli 300'den fazla araştırmacının 8 farklı teleskopla yıllar süren çalışmaları sonucu gerçekleşebildi. Bugüne kadar bilim insanları yıldızların galaksinin merkezindeki görünmez, devasa bir nesne etrafında döndüğünü tespit etmekle yetinmiş ama bu nesnenin ne olduğunu saptayamamıştı.
Aynı ekip 2019'da da evrenin en büyük gizemlerinden olan kara deliğin ilk fotoğrafı yayınlamıştı.