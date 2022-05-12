Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220512/samanyolu-galaksisinin-gobegindeki-super-kutleli-kara-delikten-ilk-fotograf-1056317720.html
Samanyolu Galaksisi'nin göbeğindeki süper kütleli kara delikten ilk fotoğraf
Samanyolu Galaksisi'nin göbeğindeki süper kütleli kara delikten ilk fotoğraf
Astrofizikte çığır açan bir gelişmeye imza atarak 2019'da ilk kez bir kara delik fotoğraflamayı başaran araştırma ekibi şimdi de Samanyolu Galaksisi'ndeki... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T16:56+0300
2022-05-12T17:25+0300
samanyolu galaksisi
fotoğraf
süper kütleli kara delik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056318026_0:312:2049:1464_1920x0_80_0_0_483e02551e7c8d4d4b565b65237556cb.jpg
Kısa süre önce merak uyandıran bir açıklama yaparak 12 Mayıs'ı işaret eden Avrupa Güney Gözlemevi bombayı patlattı. Bilim insanları, Dünya'nın içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nin tam merkezinde bulunan ve 'Sagittarius A*' adı verilen süper kütleli kara deliği ilk kez fotoğraflamayı başardı. Kara delikler ışık yaymıyor ama ama çekilen fotoğrafta kara deliğin gölgesinin etrafında aydınlık bir ışık halkası olduğu görülüyor. Astronomlar bu süper kütleli kara deliğin Güneş'ten 4 milyon kat daha büyük olduğunu söylüyor.Bu büyük keşif, 800 kurumda görevli 300'den fazla araştırmacının 8 farklı teleskopla yıllar süren çalışmaları sonucu gerçekleşebildi. Bugüne kadar bilim insanları yıldızların galaksinin merkezindeki görünmez, devasa bir nesne etrafında döndüğünü tespit etmekle yetinmiş ama bu nesnenin ne olduğunu saptayamamıştı.Aynı ekip 2019'da da evrenin en büyük gizemlerinden olan kara deliğin ilk fotoğrafı yayınlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20190410/kara-delik-abd-ulusal-bilim-vakfi-teleskop-1038712340.html
samanyolu galaksisi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056318026_0:120:2049:1656_1920x0_80_0_0_decc9f86b7b0712e0f0ebeb921c77793.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
samanyolu galaksisi, fotoğraf, süper kütleli kara delik

Samanyolu Galaksisi'nin göbeğindeki süper kütleli kara delikten ilk fotoğraf

16:56 12.05.2022 (güncellendi: 17:25 12.05.2022)
© AFP 2022 / HANDOUTSüper kütleli kara delik
Süper kütleli kara delik - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
Abone olTelegram
Astrofizikte çığır açan bir gelişmeye imza atarak 2019'da ilk kez bir kara delik fotoğraflamayı başaran araştırma ekibi şimdi de Samanyolu Galaksisi'ndeki süper kütleli kara deliğin görüntüsünü paylaştı. Böylece kara delikler ikinci kez fotoğraflanabilmiş oldu.
Kısa süre önce merak uyandıran bir açıklama yaparak 12 Mayıs'ı işaret eden Avrupa Güney Gözlemevi bombayı patlattı.
Bilim insanları, Dünya'nın içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nin tam merkezinde bulunan ve 'Sagittarius A*' adı verilen süper kütleli kara deliği ilk kez fotoğraflamayı başardı.
Kara delikler ışık yaymıyor ama ama çekilen fotoğrafta kara deliğin gölgesinin etrafında aydınlık bir ışık halkası olduğu görülüyor. Astronomlar bu süper kütleli kara deliğin Güneş'ten 4 milyon kat daha büyük olduğunu söylüyor.
Bu büyük keşif, 800 kurumda görevli 300'den fazla araştırmacının 8 farklı teleskopla yıllar süren çalışmaları sonucu gerçekleşebildi. Bugüne kadar bilim insanları yıldızların galaksinin merkezindeki görünmez, devasa bir nesne etrafında döndüğünü tespit etmekle yetinmiş ama bu nesnenin ne olduğunu saptayamamıştı.
Aynı ekip 2019'da da evrenin en büyük gizemlerinden olan kara deliğin ilk fotoğrafı yayınlamıştı.
İlk kez fotoğrafı çekilen kara delik - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2019
YAŞAM
Astrofizikte çığır açan gelişme: Kara delik ilk kez fotoğraflandı
10 Nisan 2019, 15:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала