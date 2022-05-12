https://tr.sputniknews.com/20220512/selcuk-bayraktar-new-yorkera-konustu-noam-chomskyyi-kafaya-takmistim-1056306588.html
Selçuk Bayraktar, New Yorker'a konuştu: Noam Chomsky'ye kafayı takmıştım
Selçuk Bayraktar, New Yorker'a konuştu: Noam Chomsky'ye kafayı takmıştım
ABD merkezli New Yorker dergisine konuşan Selçuk Bayraktar, öğrencilik yıllarında savaş karşıtı ABD'li düşünür Noam Chomsky'ye hayranlık duyduğunu ifade etti. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T13:15+0300
2022-05-12T13:15+0300
2022-05-12T13:18+0300
türkiye
selçuk bayraktar
noam chomsky
the new yorker
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'Savaşın doğasını değiştiren Türk drone’u' başlığıyla bir haber yayımlayan ABD merkezli New Yorker dergisi, silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2’lerin ABD ve İsrailli muadillerine göre daha az maliyetle üretilebildiğini yazdı. Selçuk Bayraktar ile yapılan röportajın da yer aldığı haberde, TB2'lerin Bayraktar'ı 'bir efsane haline getirdiği' belirtildi. Verdiği demeçte Bayraktar, öğrencilik yıllarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da Predator droneları kullandığını ve ABD'nin dış politikasını tasvip etmediğini söyledi. “Noam Chomsky'ye kafayı takmıştım” diyerek savaş karşıtı düşünüre duyduğu hayranlığı dile getiren Bayraktar, ABD'de çoğu yabancı olan lisansüstü öğrenci arkadaşlarıyla eylemlere katıldığını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220402/selcuk-bayraktar-turkiyenin-ilk-insansiz-savas-ucagi-kizilelmayi-anlatti-ses-hizinda-ucacak--1055252406.html
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Selçuk Bayraktar, New Yorker'a konuştu: Noam Chomsky'ye kafayı takmıştım
13:15 12.05.2022 (güncellendi: 13:18 12.05.2022) Abone ol
ABD merkezli New Yorker dergisine konuşan Selçuk Bayraktar, öğrencilik yıllarında savaş karşıtı ABD'li düşünür Noam Chomsky'ye hayranlık duyduğunu ifade etti.
'Savaşın doğasını değiştiren Türk drone’u' başlığıyla bir haber yayımlayan ABD merkezli New Yorker dergisi, silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2’lerin ABD ve İsrailli muadillerine göre daha az maliyetle üretilebildiğini yazdı.
Selçuk Bayraktar ile yapılan röportajın da yer aldığı haberde, TB2'lerin Bayraktar'ı 'bir efsane haline getirdiği' belirtildi.
Verdiği demeçte Bayraktar, öğrencilik yıllarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da Predator droneları kullandığını ve ABD'nin dış politikasını tasvip etmediğini söyledi.
“Noam Chomsky'ye kafayı takmıştım” diyerek savaş karşıtı düşünüre duyduğu hayranlığı dile getiren Bayraktar, ABD'de çoğu yabancı olan lisansüstü öğrenci arkadaşlarıyla eylemlere katıldığını ifade etti.