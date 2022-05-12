https://tr.sputniknews.com/20220512/somalide-cumhurbaskanligi-secimi-icin-39-aday-yarisacak-1056303745.html
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi için 39 aday yarışacak
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi için 39 aday yarışacak
Somali'de pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için 39 aday başvuru yaptı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T11:37+0300
2022-05-12T11:37+0300
2022-05-12T11:37+0300
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somali
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aday
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
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Yerel basındaki habere göre, Doğu Afrika ülkesi Somali'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiye kadar 1'i kadın 39 aday kayıt yaptırdı.Başvuranlar arasında mevcut Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, eski Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed ve eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da yer aldı.Öte yandan, seçimlerin yapılacağı alanda güvenliği, Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'nun sağlayacağı açıklandı.275 sandalyeli Halk Meclisi ve 54 üyeli Senato, pazar günü ülkeyi 4 yıl boyunca yönetecek yeni ismi belirleyecek.Seçimlerde mevcut ve eski cumhurbaşkanlarının yanı sıra eski Başbakan Hasan Ali Hayri ve Puntland Eyaleti Başkanı Said Abdullahi Deni de öne çıkan adaylar arasında gösteriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220322/oxfam-dogu-afrika-alarm-verici-seviyede-ciddi-bir-aclik-kriziyle-karsi-karsiya-1054961995.html
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somali, seçim, aday, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi için 39 aday yarışacak
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Somali'de pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için 39 aday başvuru yaptı.
Yerel basındaki habere göre, Doğu Afrika ülkesi Somali'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiye kadar 1'i kadın 39 aday kayıt yaptırdı.
Başvuranlar arasında mevcut Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, eski Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed ve eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da yer aldı.
Öte yandan, seçimlerin yapılacağı alanda güvenliği, Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'nun sağlayacağı açıklandı.
275 sandalyeli Halk Meclisi ve 54 üyeli Senato, pazar günü ülkeyi 4 yıl boyunca yönetecek yeni ismi belirleyecek.
Seçimlerde mevcut ve eski cumhurbaşkanlarının yanı sıra eski Başbakan Hasan Ali Hayri ve Puntland Eyaleti Başkanı Said Abdullahi Deni de öne çıkan adaylar arasında gösteriliyor.