Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220512/sozcu-yazari-erkin-ali-koc-ve-ekrem-imamoglu-bir-araya-geldi-tartisma-sona-erdi-1056306678.html
Sözcü yazarı Erkin: Ali Koç ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi, tartışma sona erdi
Sözcü yazarı Erkin: Ali Koç ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi, tartışma sona erdi
Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından yaşanan süreçte karşılıklı sert açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T12:59+0300
2022-05-12T12:59+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
ali koç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104065/07/1040650777_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_b4e61ffdbab8565f6fc39339a49350d4.jpg
Erkin yazısında, "Şimdi geliyoruz kulislerdeki iddiaya:7 Mayıs'ta yaşananların ardından telefon trafiğinin gerçekleştiği belirtildi. 8 Mayıs Pazar günü de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkan Vekili, iş insası Erol Bilecik'in ofisinde bir araya geldi. Görüşmede, İmamoğlu'nun Dündar'ı ziyaretinden 7 Mayıs'a kadar geçen sürede yaşananların masaya yatırıldığı ifade edildi. Kravat, kitap, forma ve sert sözlerin ağırlığının da gündeme geldiğini tahmin etmek zor değil! Fenerbahçe ve İBB kaynakları, kendilerinin açıklama yapmalarından çok, iki başkanın açıklama yapmasının doğru olduğunu savundukları için detaya girmek istemiyorum." ifadesini kullandı.Erkin şu düşünceleri dile getirdi:"Bir özür oldu mu, hassasiyetler konusunda neler söylendi bunu da yakın zamanda öğreneceğimizi düşünüyorum. Sonuçta… Sert açıklamalardan bir gün sonra yapılan görüşmeyle “buzların çözüldüğü” kanısındayım"
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104065/07/1040650777_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_f38a3b08e9accf26bd5b8db54b002188.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, ali koç

Sözcü yazarı Erkin: Ali Koç ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi, tartışma sona erdi

12:59 12.05.2022
© Fotoğraf : Twitter / ekrem_imamogluAli Koç ve Fenerbahçe yönetiminden İmamoğlu'na ziyaret
Ali Koç ve Fenerbahçe yönetiminden İmamoğlu'na ziyaret - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© Fotoğraf : Twitter / ekrem_imamoglu
Abone olTelegram
Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından yaşanan süreçte karşılıklı sert açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği iddiasını köşesine taşıdı.
Erkin yazısında, "Şimdi geliyoruz kulislerdeki iddiaya:7 Mayıs'ta yaşananların ardından telefon trafiğinin gerçekleştiği belirtildi. 8 Mayıs Pazar günü de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkan Vekili, iş insası Erol Bilecik'in ofisinde bir araya geldi. Görüşmede, İmamoğlu'nun Dündar'ı ziyaretinden 7 Mayıs'a kadar geçen sürede yaşananların masaya yatırıldığı ifade edildi. Kravat, kitap, forma ve sert sözlerin ağırlığının da gündeme geldiğini tahmin etmek zor değil! Fenerbahçe ve İBB kaynakları, kendilerinin açıklama yapmalarından çok, iki başkanın açıklama yapmasının doğru olduğunu savundukları için detaya girmek istemiyorum." ifadesini kullandı.
Erkin şu düşünceleri dile getirdi:
"Bir özür oldu mu, hassasiyetler konusunda neler söylendi bunu da yakın zamanda öğreneceğimizi düşünüyorum. Sonuçta… Sert açıklamalardan bir gün sonra yapılan görüşmeyle “buzların çözüldüğü” kanısındayım"
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала