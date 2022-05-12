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Su dolu kovaya düşen 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Su dolu kovaya düşen 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Konya’da evlerinde annesinin temizlik yaptığı sırada odada oyun oynayan 1.5 yaşındaki bebek, su kovasına düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T15:05+0300
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Konya'da 1 buçuk yaşındaki çocuk, su dolu kovaya düşerek hayatını kaybetti.Odada oynayan Abdulkerim El Hac, annesi temizlik yaptığı sırada odada bulunan su dolu kovanın içine düştü. Durumu fark eden anne R.E.H. tarafından kovadan çıkarılan bebek, olay yerine çağrılan ambulansla hemen yakında bulunan Karatay Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi kaldırıldı. Tedavi altına alınan 1.5 yaşındaki bebek, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220512/sultanbeylide-polis-memuru-kazada-hayatini-kaybetti-7-kisi-gozaltina-alindi-1056298900.html
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türkiye, konya, çocuk

Su dolu kovaya düşen 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

15:05 12.05.2022
© İHA / İBRAHİM YETKİNSu dolu kovaya düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Su dolu kovaya düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© İHA / İBRAHİM YETKİN
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Konya’da evlerinde annesinin temizlik yaptığı sırada odada oyun oynayan 1.5 yaşındaki bebek, su kovasına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Konya'da 1 buçuk yaşındaki çocuk, su dolu kovaya düşerek hayatını kaybetti.
Odada oynayan Abdulkerim El Hac, annesi temizlik yaptığı sırada odada bulunan su dolu kovanın içine düştü.
Durumu fark eden anne R.E.H. tarafından kovadan çıkarılan bebek, olay yerine çağrılan ambulansla hemen yakında bulunan Karatay Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 1.5 yaşındaki bebek, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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