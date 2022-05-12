https://tr.sputniknews.com/20220512/su-dolu-kovaya-dusen-15-yasindaki-bebek-hayatini-kaybetti-1056312017.html

Su dolu kovaya düşen 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Su dolu kovaya düşen 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Konya’da evlerinde annesinin temizlik yaptığı sırada odada oyun oynayan 1.5 yaşındaki bebek, su kovasına düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T15:05+0300

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Konya'da 1 buçuk yaşındaki çocuk, su dolu kovaya düşerek hayatını kaybetti.Odada oynayan Abdulkerim El Hac, annesi temizlik yaptığı sırada odada bulunan su dolu kovanın içine düştü. Durumu fark eden anne R.E.H. tarafından kovadan çıkarılan bebek, olay yerine çağrılan ambulansla hemen yakında bulunan Karatay Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi kaldırıldı. Tedavi altına alınan 1.5 yaşındaki bebek, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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