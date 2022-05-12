https://tr.sputniknews.com/20220512/sultanbeylide-polis-memuru-kazada-hayatini-kaybetti-7-kisi-gozaltina-alindi-1056298900.html

Sultanbeyli'de polis memuru kazada hayatını kaybetti: 7 kişi gözaltına alındı

Sultanbeyli'de polis memuru kazada hayatını kaybetti: 7 kişi gözaltına alındı

Sultanbeyli'de şüpheli araç kovalarken TIR'a çarpan motosikletteki iki polis memurundan biri şehit oldu, diğeri yaralandı. Kazanın ardından TIR sürücüsünün de... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T07:18+0300

2022-05-12T07:18+0300

2022-05-12T07:18+0300

türkiye

sultanbeyli

polis

kaza

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara, kendilerini fark edip kaçan sürücü yönetimindeki otomobili motosikletle kovalamaya başladı.Takip esnasında Fatih Bulvarı'nda Vedat G. idaresindeki TIR'a çarpan polis motosikleti refüje savruldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan polis memuru Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Hastanede tedavi altına alınan diğer polis memuru Baykara'nın vücudunda kırıklar bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.Duman'ın yeni evli olduğu öğrenildi.Kazayı gören Yakup Ayyıldız, "Işıklardan çıkan TIR, polis arkadaşlara vurdu. Şu anki durum neyi gösterir bilmiyoruz ama gerçekten çok feciydi. O kadar şiddetli şekilde çarptı yani. Allah yardım etsin inşallah sonu iyi olur" dedi.7 GÖZALTISultanbeyli'de şüphe üzerine bir aracı kovalarken TIR'a çarpan motosikletteki 2 polis memurundan birinin şehit olması, diğerinin yaralanmasına ilişkin 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli ekibin Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki kavşaktan çıkan TIR'la kazaya karıştığı belirlendi.Yapılan incelemede, polis memurlarının, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurmak istedikleri araçtakilerin kaçması sonucu kovalamaca yaşandığı, bu sırada kavşaktan çıkan V.G. idaresindeki TIR'la kazaya karıştıkları anlaşıldı.TIR sürücüsü V.G, şüphelilerin kaçarken kullandıkları aracın sahibi B.A. ve sürücüsü M.A.A. (17) ile araçtaki Y.G, F.E.B, O.Ö. ve H.İ.E. gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

türkiye

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sultanbeyli, polis, kaza