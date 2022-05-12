https://tr.sputniknews.com/20220512/ttbden-muzik-yasagina-tepki-bulas-riskinin-arttigi-yonunde-bilimsel-bir-veri-yok-1056310344.html

TTB'den müzik yasağına tepki: Bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yok

TTB'den müzik yasağına tepki: Bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yok

Türk Tabipler Birliği (TTB), müzik yasağının tamamen kaldırılması yerine 01.00'e çekilmesine tepki göstererek, "Bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T14:18+0300

2022-05-12T14:18+0300

2022-05-12T14:24+0300

müzik kısıtlaması

türkiye

türk tabipleri birliği (ttb)

maske

koronavirüs

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Türk Tabipler Birliği (TTB), Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek gece yarısından sonra getirilen müzik yasağının tamamen kaldırılması yerine 01.00'e çekilmesine tepki gösterdi.TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kapalı ortamda maske takmamak SARS-CoV-2 bulaşını önemli ölçüde artırmaktadır; ancak saat 01.00'den sonra müzikli ortamda bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yoktur. Salgın bilimsel gerçeklikle yönetilir, pandemiyi bahane edip yaşam tarzı dayatmak bilim dışıdır" dedi.Pandemi gerekçesiyle gece 00.00'dan sonra eğlence mekanlarında müzik çalınması yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile müzik yasağı saatinin 01.00'e alındığını bildirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220511/kultur-ve-turizm-bakanindan-muzik-yasagi-aciklamasi-muzik-yasagi-yasam-tarzina-mudahale-degildi-1056292987.html

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müzik kısıtlaması, türk tabipleri birliği (ttb), maske, koronavirüs