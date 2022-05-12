https://tr.sputniknews.com/20220512/ttbden-muzik-yasagina-tepki-bulas-riskinin-arttigi-yonunde-bilimsel-bir-veri-yok-1056310344.html
TTB'den müzik yasağına tepki: Bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yok
TTB'den müzik yasağına tepki: Bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yok
Türk Tabipler Birliği (TTB), müzik yasağının tamamen kaldırılması yerine 01.00'e çekilmesine tepki göstererek, "Bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T14:18+0300
2022-05-12T14:18+0300
2022-05-12T14:24+0300
müzik kısıtlaması
türkiye
türk tabipleri birliği (ttb)
maske
koronavirüs
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Türk Tabipler Birliği (TTB), Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek gece yarısından sonra getirilen müzik yasağının tamamen kaldırılması yerine 01.00'e çekilmesine tepki gösterdi.TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kapalı ortamda maske takmamak SARS-CoV-2 bulaşını önemli ölçüde artırmaktadır; ancak saat 01.00'den sonra müzikli ortamda bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yoktur. Salgın bilimsel gerçeklikle yönetilir, pandemiyi bahane edip yaşam tarzı dayatmak bilim dışıdır" dedi.Pandemi gerekçesiyle gece 00.00'dan sonra eğlence mekanlarında müzik çalınması yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile müzik yasağı saatinin 01.00'e alındığını bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220511/kultur-ve-turizm-bakanindan-muzik-yasagi-aciklamasi-muzik-yasagi-yasam-tarzina-mudahale-degildi-1056292987.html
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müzik kısıtlaması, türk tabipleri birliği (ttb), maske, koronavirüs
TTB'den müzik yasağına tepki: Bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yok
14:18 12.05.2022 (güncellendi: 14:24 12.05.2022) Abone ol
Türk Tabipler Birliği (TTB), müzik yasağının tamamen kaldırılması yerine 01.00'e çekilmesine tepki göstererek, "Bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yok. Pandemiyi bahane edip yaşam tarzı dayatmak bilim dışıdır" dedi.
Türk Tabipler Birliği (TTB), Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek gece yarısından sonra getirilen müzik yasağının tamamen kaldırılması yerine 01.00'e çekilmesine tepki gösterdi.
TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kapalı ortamda maske takmamak SARS-CoV-2 bulaşını önemli ölçüde artırmaktadır; ancak saat 01.00'den sonra müzikli ortamda bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yoktur. Salgın bilimsel gerçeklikle yönetilir, pandemiyi bahane edip yaşam tarzı dayatmak bilim dışıdır" dedi.
Pandemi gerekçesiyle gece 00.00'dan sonra eğlence mekanlarında müzik çalınması yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile müzik yasağı saatinin 01.00'e alındığını bildirmişti.