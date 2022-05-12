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TTB'den müzik yasağına tepki: Bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yok
TTB'den müzik yasağına tepki: Bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yok
Türk Tabipler Birliği (TTB), müzik yasağının tamamen kaldırılması yerine 01.00'e çekilmesine tepki göstererek, "Bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T14:18+0300
2022-05-12T14:24+0300
müzik kısıtlaması
türkiye
türk tabipleri birliği (ttb)
maske
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Türk Tabipler Birliği (TTB), Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek gece yarısından sonra getirilen müzik yasağının tamamen kaldırılması yerine 01.00'e çekilmesine tepki gösterdi.TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kapalı ortamda maske takmamak SARS-CoV-2 bulaşını önemli ölçüde artırmaktadır; ancak saat 01.00'den sonra müzikli ortamda bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yoktur. Salgın bilimsel gerçeklikle yönetilir, pandemiyi bahane edip yaşam tarzı dayatmak bilim dışıdır" dedi.Pandemi gerekçesiyle gece 00.00'dan sonra eğlence mekanlarında müzik çalınması yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile müzik yasağı saatinin 01.00'e alındığını bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220511/kultur-ve-turizm-bakanindan-muzik-yasagi-aciklamasi-muzik-yasagi-yasam-tarzina-mudahale-degildi-1056292987.html
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müzik kısıtlaması, türk tabipleri birliği (ttb), maske, koronavirüs

TTB'den müzik yasağına tepki: Bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yok

14:18 12.05.2022 (güncellendi: 14:24 12.05.2022)
© PixabayGitarist, konser
Gitarist, konser - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© Pixabay
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Türk Tabipler Birliği (TTB), müzik yasağının tamamen kaldırılması yerine 01.00'e çekilmesine tepki göstererek, "Bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yok. Pandemiyi bahane edip yaşam tarzı dayatmak bilim dışıdır" dedi.
Türk Tabipler Birliği (TTB), Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek gece yarısından sonra getirilen müzik yasağının tamamen kaldırılması yerine 01.00'e çekilmesine tepki gösterdi.
TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kapalı ortamda maske takmamak SARS-CoV-2 bulaşını önemli ölçüde artırmaktadır; ancak saat 01.00'den sonra müzikli ortamda bulaş riskinin arttığı yönünde bilimsel bir veri yoktur. Salgın bilimsel gerçeklikle yönetilir, pandemiyi bahane edip yaşam tarzı dayatmak bilim dışıdır" dedi.
Pandemi gerekçesiyle gece 00.00'dan sonra eğlence mekanlarında müzik çalınması yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile müzik yasağı saatinin 01.00'e alındığını bildirmişti.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
POLİTİKA
Kültür ve Turizm Bakanı'ndan müzik yasağı açıklaması: Müzik yasağı yaşam tarzına müdahale değildi
Dün, 22:32
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