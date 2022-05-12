https://tr.sputniknews.com/20220512/tuik-2021-yilinda-7190-cocuk-dogum-yapti-1056310453.html

Türkiye'de 2021 yılında 7.190 çocuk, doğum yaptı

Türkiye'de 2021 yılında 7.190 çocuk, doğum yaptı

TÜİK verilerine göre, geçen sene 7 bin 190 çocuk doğum yaptı. Doğum yapanların 117’si 15 yaş altı iken 7 bin 73’ünü ise 15-17 yaş grubu oluşturdu. Öte yandan... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T14:24+0300

2022-05-12T14:24+0300

2022-05-12T14:25+0300

türkiye

türkiye

çocuk

doğum

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘Doğum İstatistikleri 2021’ verilerini yayımladı.Yayımlanan verilere göre geçen sene toplam 7 bin 190 çocuk doğum yaptı. Bunun 117’sini 15 yaş altı çocuklar oluşturdu. 18-19 yaş grubunda 32 bin 91 kişi anne olurken 44’ü dördüncü çocuğunu dünyaya getirdi. 2001-2021 yılları arasında 15 yaş altı 20 bin 895 çocuk doğum yaptı, 15-17 yaş arası doğum yapan çocukların sayısı ise 548 bin 488.Öne çıkan diğer veriler şöyle:- Yaş grubu ve eğitim grubuna göre doğumlar 2020’ verisine göre 15 yaş altı doğum yapan kız çocuklarının 30’u ‘okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen’ grubuna girdi. 68’i ilkokul mezunu, 19’u ise ilköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunu.- Geçen sene 1 milyon 79 bin 842 bebek doğdu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu.- Toplam doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2021 yılında 1,70 çocuk olarak gerçekleşti. Hızın en yüksek olduğu il Urfa oldu. Bu ili Şırnak ve Mardin izledi. En düşük il ise Kütahya oldu. Kütahya’nın ardından sırasıyla Bartın ve Zonguldak geldi.- Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke Fransa oldu. En düşük hıza sahip olan ülkenin Malta olduğu görüldü. Türkiye toplam doğurganlık hızıyla AB üyesi ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı.- 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2021 yılında binde 113 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.- İstatistiklerde 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden adölesen doğurganlık hızı verileri de yer aldı. Buna göre 2001 yılında binde 49 iken 2021 yılında binde 13'e düştü. Diğer bir ifadeyle, 2021 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 13 doğum düştü.- İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, anne yaşının en yüksek olduğu il 28,4 ile İstanbul oldu. Bu ili Eskişehir, Rize, Trabzon, Artvin, Muğla, İzmir ve Ankara izledi.- Annenin uyruğuna göre doğumlar Türkiye, Suriye, Azerbaycan olarak sıralandı.

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türkiye, çocuk, doğum, türkiye istatistik kurumu (tüik)