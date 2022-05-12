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https://tr.sputniknews.com/20220512/turk-kara-sularina-itilen-22-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1056319554.html
Türk kara sularına itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
Türk kara sularına itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T18:22+0300
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 22 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.Düzensiz göçmenler, işlemin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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türkiye, aydın, göçmen

Türk kara sularına itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

18:22 12.05.2022
© AAAydın'da Türk kara sularına itilen 144 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da Türk kara sularına itilen 144 düzensiz göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© AA
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 22 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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