https://tr.sputniknews.com/20220512/turk-kara-sularina-itilen-22-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1056319554.html

Türk kara sularına itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türk kara sularına itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T18:22+0300

2022-05-12T18:22+0300

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türkiye

türkiye

aydın

göçmen

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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 22 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.Düzensiz göçmenler, işlemin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

türkiye

aydın

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türkiye, aydın, göçmen