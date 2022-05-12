https://tr.sputniknews.com/20220512/turk-muhendislerin-gelistirdigi-elektrikli-surucusuz-otobus-norvecte-sefere-cikti-1056314784.html
Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli sürücüsüz otobüs Norveç'te sefere çıktı
Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli sürücüsüz otobüs Norveç'te sefere çıktı
Türk şirketi Karsan'ın teknoloji partneri ADASTEC ile birlikte geliştirdiği seviye 4 otonom elektrikli otobüs, Norveç’in Stavanger şehrinde toplu taşıma... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T16:00+0300
2022-05-12T16:00+0300
2022-05-12T16:09+0300
norveç
elektrikli otobüs
dünya
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Sefer öncesi yapılan törene Norveç Ulaştırma Bakanı JonIvar Nygard, Karsan CEO’su Okan Baş, ADASTEC CEO’su Ali Ufuk Peker ve çok sayıda Norveçli vatandaş katıldı.Baş, Türk mühendislerinin geliştirdiği seviye 4 otonom elektrikli çevre dostu otobüsün Norveç’in Stavanger şehrinde hizmete başladığını söylerken bunun Avrupa'da bir ilk olduğuna dikkati çekti.Baş, Avrupa’da ilk kez şehir içinde toplu taşıma hizmetinin sürücüsüz elektrikli araç Karsan Otonom e-ATAK ile gerçekleştirmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.Peker ise, Norveç gibi bir ülkede geleceğin taşımacılığının önderlerinden biri olmanın büyük önem arz ettiğini hatırlattı:Türkiye'nin Osla Büyükelçisi Fazlı Çorman da Avrupa'da ilk kez, insansız bir otobüs toplu taşıma sistemine entegre edilerek şehir trafiğinde kullanılmasından dolayı gurur duyduğunu belirterek, şirket yetkilisi ve mühendislerine kendilerine bu sevinci yaşattıkları için teşekkür etti.
https://tr.sputniknews.com/20210201/turkiyenin-surucusuz-otobusu-tanitiliyor-1043706335.html
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norveç, elektrikli otobüs
Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli sürücüsüz otobüs Norveç'te sefere çıktı
16:00 12.05.2022 (güncellendi: 16:09 12.05.2022) Abone ol
Türk şirketi Karsan'ın teknoloji partneri ADASTEC ile birlikte geliştirdiği seviye 4 otonom elektrikli otobüs, Norveç’in Stavanger şehrinde toplu taşıma hizmeti vermeye başladı.
Sefer öncesi yapılan törene Norveç Ulaştırma Bakanı JonIvar Nygard, Karsan CEO’su Okan Baş, ADASTEC CEO’su Ali Ufuk Peker ve çok sayıda Norveçli vatandaş katıldı.
Baş, Türk mühendislerinin geliştirdiği seviye 4 otonom elektrikli çevre dostu otobüsün Norveç’in Stavanger şehrinde hizmete başladığını söylerken bunun Avrupa'da bir ilk olduğuna dikkati çekti.
Baş, Avrupa’da ilk kez şehir içinde toplu taşıma hizmetinin sürücüsüz elektrikli araç Karsan Otonom e-ATAK ile gerçekleştirmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Peker ise, Norveç gibi bir ülkede geleceğin taşımacılığının önderlerinden biri olmanın büyük önem arz ettiğini hatırlattı:
"Bu yeni seviye 4 sürücüsüz otobüsün Norveç’te kullanımı, yarının taşımacılığında en önde yer almamız ve geleceğin mobilitesine sağlayacağımız katkıları gösteren önemli kilometre taşını simgeliyor.”
Türkiye'nin Osla Büyükelçisi Fazlı Çorman da Avrupa'da ilk kez, insansız bir otobüs toplu taşıma sistemine entegre edilerek şehir trafiğinde kullanılmasından dolayı gurur duyduğunu belirterek, şirket yetkilisi ve mühendislerine kendilerine bu sevinci yaşattıkları için teşekkür etti.