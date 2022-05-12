https://tr.sputniknews.com/20220512/turk-muhendislerin-gelistirdigi-elektrikli-surucusuz-otobus-norvecte-sefere-cikti-1056314784.html

Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli sürücüsüz otobüs Norveç'te sefere çıktı

Türk mühendislerin geliştirdiği elektrikli sürücüsüz otobüs Norveç'te sefere çıktı

Türk şirketi Karsan'ın teknoloji partneri ADASTEC ile birlikte geliştirdiği seviye 4 otonom elektrikli otobüs, Norveç’in Stavanger şehrinde toplu taşıma... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T16:00+0300

2022-05-12T16:00+0300

2022-05-12T16:09+0300

norveç

elektrikli otobüs

dünya

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Sefer öncesi yapılan törene Norveç Ulaştırma Bakanı JonIvar Nygard, Karsan CEO’su Okan Baş, ADASTEC CEO’su Ali Ufuk Peker ve çok sayıda Norveçli vatandaş katıldı.Baş, Türk mühendislerinin geliştirdiği seviye 4 otonom elektrikli çevre dostu otobüsün Norveç’in Stavanger şehrinde hizmete başladığını söylerken bunun Avrupa'da bir ilk olduğuna dikkati çekti.Baş, Avrupa’da ilk kez şehir içinde toplu taşıma hizmetinin sürücüsüz elektrikli araç Karsan Otonom e-ATAK ile gerçekleştirmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.Peker ise, Norveç gibi bir ülkede geleceğin taşımacılığının önderlerinden biri olmanın büyük önem arz ettiğini hatırlattı:Türkiye'nin Osla Büyükelçisi Fazlı Çorman da Avrupa'da ilk kez, insansız bir otobüs toplu taşıma sistemine entegre edilerek şehir trafiğinde kullanılmasından dolayı gurur duyduğunu belirterek, şirket yetkilisi ve mühendislerine kendilerine bu sevinci yaşattıkları için teşekkür etti.

https://tr.sputniknews.com/20210201/turkiyenin-surucusuz-otobusu-tanitiliyor-1043706335.html

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norveç, elektrikli otobüs