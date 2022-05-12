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https://tr.sputniknews.com/20220512/tursab-baskani-su-anda-2-kisinin-bir-haftalik-tatil-maliyeti-20-25-bin-lira-arasi-1056299546.html
TÜRSAB Başkanı: Şu anda 2 kişinin bir haftalık tatil maliyeti 20-25 bin lira arası
TÜRSAB Başkanı: Şu anda 2 kişinin bir haftalık tatil maliyeti 20-25 bin lira arası
Turizm sektöründeki gelişmeleri Bloomberg HT'ye yorumlayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yaz iki kişinin bir haftalık... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T08:39+0300
2022-05-12T08:39+0300
ekonomi
tatil
türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)
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Bu yılın turizm açısından rekorlar olmasa bile iyi tamamlanacağını dile getiren Bağlıkaya, yapılan anlaşma ile tüketicilerin 24 aya kadar sıfır faizle tatil kredisi alabileceklerini söyledi.Anlaşmadan tüm seyahat acentelerinin yararlanabileceğini belirten Bağlıkaya sektöre ilişkin, "Pazar çeşitliliği sayesinde eksiklerimizi telafi edeceğiz. İç turizmde maliyetlerin artıyor olması sıkıntı yaratıyor. Şu anda 2 kişinin bir haftalık tatil maliyeti 20-25 bin lira arası" ifadelerini kullandı.TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya 2 yılı aşan pandemi sürecinin ardından baharın geldiği, tatil arzusunun arttığı bu dönemde vatandaşların tatile gitmelerini kolaylaştıracak önemli bir adımı hayata geçirdiklerini ifade etti.
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tatil, türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)

TÜRSAB Başkanı: Şu anda 2 kişinin bir haftalık tatil maliyeti 20-25 bin lira arası

08:39 12.05.2022
© DHATurist, deniz tatili
Turist, deniz tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© DHA
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Turizm sektöründeki gelişmeleri Bloomberg HT'ye yorumlayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yaz iki kişinin bir haftalık tatil maliyetinin 20-25 bin lira olacağını söyledi.
Bu yılın turizm açısından rekorlar olmasa bile iyi tamamlanacağını dile getiren Bağlıkaya, yapılan anlaşma ile tüketicilerin 24 aya kadar sıfır faizle tatil kredisi alabileceklerini söyledi.
Anlaşmadan tüm seyahat acentelerinin yararlanabileceğini belirten Bağlıkaya sektöre ilişkin, "Pazar çeşitliliği sayesinde eksiklerimizi telafi edeceğiz. İç turizmde maliyetlerin artıyor olması sıkıntı yaratıyor. Şu anda 2 kişinin bir haftalık tatil maliyeti 20-25 bin lira arası" ifadelerini kullandı.
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya 2 yılı aşan pandemi sürecinin ardından baharın geldiği, tatil arzusunun arttığı bu dönemde vatandaşların tatile gitmelerini kolaylaştıracak önemli bir adımı hayata geçirdiklerini ifade etti.
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