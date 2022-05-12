https://tr.sputniknews.com/20220512/tursab-baskani-su-anda-2-kisinin-bir-haftalik-tatil-maliyeti-20-25-bin-lira-arasi-1056299546.html

TÜRSAB Başkanı: Şu anda 2 kişinin bir haftalık tatil maliyeti 20-25 bin lira arası

TÜRSAB Başkanı: Şu anda 2 kişinin bir haftalık tatil maliyeti 20-25 bin lira arası

Turizm sektöründeki gelişmeleri Bloomberg HT'ye yorumlayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yaz iki kişinin bir haftalık... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T08:39+0300

2022-05-12T08:39+0300

2022-05-12T08:39+0300

ekonomi

tatil

türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)

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Bu yılın turizm açısından rekorlar olmasa bile iyi tamamlanacağını dile getiren Bağlıkaya, yapılan anlaşma ile tüketicilerin 24 aya kadar sıfır faizle tatil kredisi alabileceklerini söyledi.Anlaşmadan tüm seyahat acentelerinin yararlanabileceğini belirten Bağlıkaya sektöre ilişkin, "Pazar çeşitliliği sayesinde eksiklerimizi telafi edeceğiz. İç turizmde maliyetlerin artıyor olması sıkıntı yaratıyor. Şu anda 2 kişinin bir haftalık tatil maliyeti 20-25 bin lira arası" ifadelerini kullandı.TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya 2 yılı aşan pandemi sürecinin ardından baharın geldiği, tatil arzusunun arttığı bu dönemde vatandaşların tatile gitmelerini kolaylaştıracak önemli bir adımı hayata geçirdiklerini ifade etti.

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tatil, türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)