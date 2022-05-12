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Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı valilerin görev yerleri değişti
Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı valilerin görev yerleri değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı valilerin görev yerleri değişti. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T00:37+0300
2022-05-12T00:43+0300
resmi gazete
türkiye
vali
kararname
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Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti.
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resmi gazete, vali, kararname

Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı valilerin görev yerleri değişti

00:37 12.05.2022 (güncellendi: 00:43 12.05.2022)
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı valilerin görev yerleri değişti.
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti.
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