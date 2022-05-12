https://tr.sputniknews.com/20220512/valiler-kararnamesi-resmi-gazetede-yayimlandi-bazi-valilerin-gorev-yerleri-degisti-1056296084.html
Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı valilerin görev yerleri değişti
Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı valilerin görev yerleri değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı valilerin görev yerleri değişti. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T00:37+0300
2022-05-12T00:37+0300
2022-05-12T00:43+0300
resmi gazete
türkiye
vali
kararname
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Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti.
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resmi gazete, vali, kararname
Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı valilerin görev yerleri değişti
00:37 12.05.2022 (güncellendi: 00:43 12.05.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı valilerin görev yerleri değişti.
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti.