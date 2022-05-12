https://tr.sputniknews.com/20220512/yargitay-chp-istanbul-il-baskani-canan-kaftancioglunun-aldigi-3-cezayi-onadi-1056313822.html

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun aldığı 3 cezayı onadı

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun aldığı 3 cezayı onadı

Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü. 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T15:31+0300

2022-05-12T15:31+0300

2022-05-12T15:45+0300

türkiye

canan kaftancıoğlu

yargıtay

chp

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Kararın ardından açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu, "İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz" dedi. Yargıtay'ın kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, da Twitter hesabından "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" paylaşımında bulundu.Kaftancıoğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, “Biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar, bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil 84 milyon için hukuku yeniden sağlayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz. İşte o zaman bu ülkede gerçek adalet, gerçek hukuk tesis edilmiş olacak” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220512/kilicdaroglu-partimizin-tum-milletvekilleri-istanbul-il-baskanligi-binamiza-dogru-yola-cikin-1056313765.html

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canan kaftancıoğlu, yargıtay, chp