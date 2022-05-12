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Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun aldığı 3 cezayı onadı
Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun aldığı 3 cezayı onadı
Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T15:31+0300
2022-05-12T15:45+0300
türkiye
canan kaftancıoğlu
yargıtay
chp
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Kararın ardından açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu, "İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz" dedi. Yargıtay'ın kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, da Twitter hesabından "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" paylaşımında bulundu.Kaftancıoğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, “Biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar, bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil 84 milyon için hukuku yeniden sağlayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz. İşte o zaman bu ülkede gerçek adalet, gerçek hukuk tesis edilmiş olacak” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220512/kilicdaroglu-partimizin-tum-milletvekilleri-istanbul-il-baskanligi-binamiza-dogru-yola-cikin-1056313765.html
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canan kaftancıoğlu, yargıtay, chp

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun aldığı 3 cezayı onadı

15:31 12.05.2022 (güncellendi: 15:45 12.05.2022)
© AACanan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© AA
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Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü.
Kararın ardından açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu, "İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz" dedi.
Yargıtay'ın kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, da Twitter hesabından "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" paylaşımında bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: Partimizin tüm milletvekilleri, İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın
15:30
Kaftancıoğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, “Biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar, bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil 84 milyon için hukuku yeniden sağlayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz. İşte o zaman bu ülkede gerçek adalet, gerçek hukuk tesis edilmiş olacak” ifadelerini kullandı.
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