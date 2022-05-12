https://tr.sputniknews.com/20220512/yazlik-evi-dalgalar-yuttu-1056327258.html
Yazlık evi dalgalar yuttu
Yazlık evi dalgalar yuttu
ABD’nin Kuzey Karolina eyaletindeki Cape Hatteras Ulusal Deniz Kıyısında yükselen deniz seviyesi ve gelgit nedeniyle kıyı erozyon meydana geldi. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T23:40+0300
2022-05-12T23:40+0300
2022-05-12T23:40+0300
yaşam
abd
yazlık
ev
deniz
kuzey karolina
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ABD'de boş olduğu açıklanan bir evin erozyon nedeniyle çöktüğü belirtildi. Elde edilen görüntülerde sahil kenarındaki evin yıkılarak, denizin şiddetli dalgalarında sürüklendiği görüldü.Doğu Kuzey Karolina Ulusal Parkları Müfettişi David Hallac yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki, yakın gelecekte Cape Hatteras Ulusal Deniz Kıyısında çöken daha fazla ev olabilir" dedi. Yetkililer ise ziyaretçilere bu bölgedeki plajlardan uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.Ayrıca geçtiğimiz Şubat ayında, Kuzey Karolina’da yer alan Rodanthe bölgesindeki sahilde bir ev çökmüştü.NASA’ya göre, Kuzey Karolina eyaletinin kıyılarındaki deniz seviyesi 1980’lerin başından bu yana yaklaşık 7,62 santimetre yükseldi.
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abd, yazlık, ev, deniz, kuzey karolina
Yazlık evi dalgalar yuttu
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ABD’nin Kuzey Karolina eyaletindeki Cape Hatteras Ulusal Deniz Kıyısında yükselen deniz seviyesi ve gelgit nedeniyle kıyı erozyon meydana geldi.
ABD'de boş olduğu açıklanan bir evin erozyon nedeniyle çöktüğü belirtildi. Elde edilen görüntülerde sahil kenarındaki evin yıkılarak, denizin şiddetli dalgalarında sürüklendiği görüldü.
Doğu Kuzey Karolina Ulusal Parkları Müfettişi David Hallac yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki, yakın gelecekte Cape Hatteras Ulusal Deniz Kıyısında çöken daha fazla ev olabilir" dedi. Yetkililer ise ziyaretçilere bu bölgedeki plajlardan uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.
Ayrıca geçtiğimiz Şubat ayında, Kuzey Karolina’da yer alan Rodanthe bölgesindeki sahilde bir ev çökmüştü.
NASA’ya göre, Kuzey Karolina eyaletinin kıyılarındaki deniz seviyesi 1980’lerin başından bu yana yaklaşık 7,62 santimetre yükseldi.