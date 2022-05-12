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Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarptı, yerden kalkıp yoluna devam etti
Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarptı, yerden kalkıp yoluna devam etti
Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen kadın, yerden kalkıp yoluna devam etti. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T14:13+0300
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Kocaeli'de Sapanca Yolu Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.Ş.'ye, O.Ç. idaresindeki hafif ticari araç çarptı.Çarpmanın şiddetiyle S.Ş. yere düştü. Olayın sıcaklığıyla herhangi bir yaralanma hissetmeyen S.Ş., düştüğü yerden kalktı. Olayı gören vatandaşlar ise S.Ş.'nin yardımına koştu.112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.Ş., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Olayı görenlerden Şaban Yıldız, "Otobüsten indik. Genç kız yolun karşısına geçmeye çalışırken bir araba çarpıp gitti. Kız hemen kalktı ama oturttuk. Sonrasında da ambulansı çağırdık, gelip aldılar" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220329/recel-yapmak-icin-turunc-toplayan-3-kadina-araba-carpti-1055127163.html
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türkiye, kocaeli, kaza

Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarptı, yerden kalkıp yoluna devam etti

14:13 12.05.2022
© İHA / CİHAN ATİK - MUSTAFA TAŞÖRENYolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarptı, yerden kalkıp yoluna devam etti
Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarptı, yerden kalkıp yoluna devam etti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© İHA / CİHAN ATİK - MUSTAFA TAŞÖREN
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Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen kadın, yerden kalkıp yoluna devam etti.
Kocaeli'de Sapanca Yolu Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.Ş.'ye, O.Ç. idaresindeki hafif ticari araç çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle S.Ş. yere düştü. Olayın sıcaklığıyla herhangi bir yaralanma hissetmeyen S.Ş., düştüğü yerden kalktı. Olayı gören vatandaşlar ise S.Ş.'nin yardımına koştu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.Ş., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayı görenlerden Şaban Yıldız, "Otobüsten indik. Genç kız yolun karşısına geçmeye çalışırken bir araba çarpıp gitti. Kız hemen kalktı ama oturttuk. Sonrasında da ambulansı çağırdık, gelip aldılar" dedi.
Reçel yapmak için turunç toplayan 3 kadına araba çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
TÜRKİYE
Reçel yapmak için turunç toplayan 3 kadına araba çarptı
29 Mart, 09:58
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