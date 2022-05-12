https://tr.sputniknews.com/20220512/yunanistan-disisleri-bakani-ihtiyatli-davranmama-luksumuz-yok-keske-luksemburg-olsaydik-1056310840.html
Yunanistan Dışişleri Bakanı: İhtiyatlı davranmama lüksümüz yok, keşke Lüksemburg olsaydık
Yunanistan Dışişleri Bakanı: İhtiyatlı davranmama lüksümüz yok, keşke Lüksemburg olsaydık
Ulusal güvenlik konularında Yunanistan'ın çetrefilli bir durumda olmasından bir nebze de olsa dert yanan Dışişleri Bakanı Dendias, ABD ile ittifakı "Keşke... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T14:49+0300
2022-05-12T14:49+0300
2022-05-12T14:49+0300
yunanistan
savunma
nikos dendias
abd
üs
anlaşma
syriza
akropolis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056310992_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_f9a8b33fff93687c7a438f3764fc379d.jpg
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD ile Karşılıklı İşbirliği ve Savunma Anlaşması'nın süresinin uzatılmasına olan desteğini bir kez daha yineledi. Parlamentodaki konuşmasında ittifakların Yunanistan'ın savunma stratejisi için kilit önemde olduğunun altını çizen Dendias, "İhtiyatlı davranmama gibi bir lüksümüz yok. Böyle bir lüksümüz yok. Ulusal güvenlik meseleleri özelinde keşke Lüksemburg olsaydık ama değiliz" ifadelerini kullandı. Ana muhalefetteki solcu SYRIZA ise yeterli güvenlik garantisi sunulmadığı için anlaşmanın uzatılmasına karşı çıkıyor. Bununla birlikte Yunanistan Komünist Partisi'ni destekleyen göstericiler bu sabah başkent Atina'nın sembolü olan Akropolis'te, üzerinde Yunanca ve İngilizce "Savaşa hayır, ölüm üslerine hayır" yazılı pankartlar astı.
https://tr.sputniknews.com/20220512/zelenskiy-ile-yunanistan-yonetiminin-ortak-noktasi-ulkelerini-washingtona-teslim-etmeleridir-1056307135.html
https://tr.sputniknews.com/20220510/yunanistan-abd-ile-savunma-anlasmasi-kendimizi-guvende-hissetmemiz-icin-bir-arac-1056259208.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056310992_153:0:2872:2039_1920x0_80_0_0_1c805ba842b8d206de85f56b33a5b2dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, nikos dendias, abd, üs, anlaşma, syriza, akropolis
Yunanistan Dışişleri Bakanı: İhtiyatlı davranmama lüksümüz yok, keşke Lüksemburg olsaydık
Abone ol
Ulusal güvenlik konularında Yunanistan'ın çetrefilli bir durumda olmasından bir nebze de olsa dert yanan Dışişleri Bakanı Dendias, ABD ile ittifakı "Keşke Lüksemburg olsaydık ama değiliz" sözleriyle savundu.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD ile Karşılıklı İşbirliği ve Savunma Anlaşması'nın süresinin uzatılmasına olan desteğini bir kez daha yineledi.
Parlamentodaki konuşmasında ittifakların Yunanistan'ın savunma stratejisi için kilit önemde olduğunun altını çizen Dendias, "İhtiyatlı davranmama gibi bir lüksümüz yok. Böyle bir lüksümüz yok. Ulusal güvenlik meseleleri özelinde keşke Lüksemburg olsaydık ama değiliz" ifadelerini kullandı.
Ana muhalefetteki solcu SYRIZA ise yeterli güvenlik garantisi sunulmadığı için anlaşmanın uzatılmasına karşı çıkıyor.
Bununla birlikte Yunanistan Komünist Partisi'ni destekleyen göstericiler bu sabah başkent Atina'nın sembolü olan Akropolis'te, üzerinde Yunanca ve İngilizce "Savaşa hayır, ölüm üslerine hayır" yazılı pankartlar astı.