Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220512/yunanistan-disisleri-bakani-ihtiyatli-davranmama-luksumuz-yok-keske-luksemburg-olsaydik-1056310840.html
Yunanistan Dışişleri Bakanı: İhtiyatlı davranmama lüksümüz yok, keşke Lüksemburg olsaydık
Yunanistan Dışişleri Bakanı: İhtiyatlı davranmama lüksümüz yok, keşke Lüksemburg olsaydık
Ulusal güvenlik konularında Yunanistan'ın çetrefilli bir durumda olmasından bir nebze de olsa dert yanan Dışişleri Bakanı Dendias, ABD ile ittifakı "Keşke... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T14:49+0300
2022-05-12T14:49+0300
yunanistan
savunma
nikos dendias
abd
üs
anlaşma
syriza
akropolis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056310992_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_f9a8b33fff93687c7a438f3764fc379d.jpg
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD ile Karşılıklı İşbirliği ve Savunma Anlaşması'nın süresinin uzatılmasına olan desteğini bir kez daha yineledi. Parlamentodaki konuşmasında ittifakların Yunanistan'ın savunma stratejisi için kilit önemde olduğunun altını çizen Dendias, "İhtiyatlı davranmama gibi bir lüksümüz yok. Böyle bir lüksümüz yok. Ulusal güvenlik meseleleri özelinde keşke Lüksemburg olsaydık ama değiliz" ifadelerini kullandı. Ana muhalefetteki solcu SYRIZA ise yeterli güvenlik garantisi sunulmadığı için anlaşmanın uzatılmasına karşı çıkıyor. Bununla birlikte Yunanistan Komünist Partisi'ni destekleyen göstericiler bu sabah başkent Atina'nın sembolü olan Akropolis'te, üzerinde Yunanca ve İngilizce "Savaşa hayır, ölüm üslerine hayır" yazılı pankartlar astı.
https://tr.sputniknews.com/20220512/zelenskiy-ile-yunanistan-yonetiminin-ortak-noktasi-ulkelerini-washingtona-teslim-etmeleridir-1056307135.html
https://tr.sputniknews.com/20220510/yunanistan-abd-ile-savunma-anlasmasi-kendimizi-guvende-hissetmemiz-icin-bir-arac-1056259208.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056310992_153:0:2872:2039_1920x0_80_0_0_1c805ba842b8d206de85f56b33a5b2dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, nikos dendias, abd, üs, anlaşma, syriza, akropolis

Yunanistan Dışişleri Bakanı: İhtiyatlı davranmama lüksümüz yok, keşke Lüksemburg olsaydık

14:49 12.05.2022
© AFP 2022 / MAXIM SHEMETOVNikos Dendias
Nikos Dendias - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / MAXIM SHEMETOV
Abone olTelegram
Ulusal güvenlik konularında Yunanistan'ın çetrefilli bir durumda olmasından bir nebze de olsa dert yanan Dışişleri Bakanı Dendias, ABD ile ittifakı "Keşke Lüksemburg olsaydık ama değiliz" sözleriyle savundu.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD ile Karşılıklı İşbirliği ve Savunma Anlaşması'nın süresinin uzatılmasına olan desteğini bir kez daha yineledi.
Parlamentodaki konuşmasında ittifakların Yunanistan'ın savunma stratejisi için kilit önemde olduğunun altını çizen Dendias, "İhtiyatlı davranmama gibi bir lüksümüz yok. Böyle bir lüksümüz yok. Ulusal güvenlik meseleleri özelinde keşke Lüksemburg olsaydık ama değiliz" ifadelerini kullandı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
GÖRÜŞ
‘Zelenskiy ile Yunanistan yönetiminin ortak noktası ülkelerini Washington’a teslim etmeleridir’
13:05
Ana muhalefetteki solcu SYRIZA ise yeterli güvenlik garantisi sunulmadığı için anlaşmanın uzatılmasına karşı çıkıyor.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
DÜNYA
Yunanistan: ABD ile savunma anlaşması kendimizi güvende hissetmemiz için bir araç
10 Mayıs, 21:45
Bununla birlikte Yunanistan Komünist Partisi'ni destekleyen göstericiler bu sabah başkent Atina'nın sembolü olan Akropolis'te, üzerinde Yunanca ve İngilizce "Savaşa hayır, ölüm üslerine hayır" yazılı pankartlar astı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала