https://tr.sputniknews.com/20220512/yunanistan-disisleri-bakani-ihtiyatli-davranmama-luksumuz-yok-keske-luksemburg-olsaydik-1056310840.html

Yunanistan Dışişleri Bakanı: İhtiyatlı davranmama lüksümüz yok, keşke Lüksemburg olsaydık

Yunanistan Dışişleri Bakanı: İhtiyatlı davranmama lüksümüz yok, keşke Lüksemburg olsaydık

Ulusal güvenlik konularında Yunanistan'ın çetrefilli bir durumda olmasından bir nebze de olsa dert yanan Dışişleri Bakanı Dendias, ABD ile ittifakı "Keşke... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T14:49+0300

2022-05-12T14:49+0300

2022-05-12T14:49+0300

yunanistan

savunma

nikos dendias

abd

üs

anlaşma

syriza

akropolis

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD ile Karşılıklı İşbirliği ve Savunma Anlaşması'nın süresinin uzatılmasına olan desteğini bir kez daha yineledi. Parlamentodaki konuşmasında ittifakların Yunanistan'ın savunma stratejisi için kilit önemde olduğunun altını çizen Dendias, "İhtiyatlı davranmama gibi bir lüksümüz yok. Böyle bir lüksümüz yok. Ulusal güvenlik meseleleri özelinde keşke Lüksemburg olsaydık ama değiliz" ifadelerini kullandı. Ana muhalefetteki solcu SYRIZA ise yeterli güvenlik garantisi sunulmadığı için anlaşmanın uzatılmasına karşı çıkıyor. Bununla birlikte Yunanistan Komünist Partisi'ni destekleyen göstericiler bu sabah başkent Atina'nın sembolü olan Akropolis'te, üzerinde Yunanca ve İngilizce "Savaşa hayır, ölüm üslerine hayır" yazılı pankartlar astı.

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yunanistan, nikos dendias, abd, üs, anlaşma, syriza, akropolis