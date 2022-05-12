https://tr.sputniknews.com/20220512/yunanistan-komunist-partisinden-abd-ve-nato-karsiti-eylem-savasa-hayir-1056326316.html

Yunanistan Komünist Partisi'nden ABD ve NATO karşıtı eylem

Yunanistan Komünist Partisi'nden ABD ve NATO karşıtı eylem

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) çağrısıyla, ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'na ve NATO'ya karşı... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T23:04+0300

2022-05-12T23:04+0300

2022-05-12T23:11+0300

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yunanistan

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nato

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Atina'da Yunanistan Komünist Partisi (KKE) öncülüğünde toplanan yüzlerce kişi, ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın yenilenmesine karşı protesto düzenledi. Anlaşma ile NATO üslerinin ülkedeki konuşlanma süresinin uzatılmasına karşı olan göstericiler, "Halk katillerine toprak yok, su yok", 'NATO'dan çekilin', 'Üsleri kapatın', 'Savaşa Hayır', 'Müdahalelere Hayır' sloganları attı.Hükümet ile muhalefet arasında tartışmalara neden olan anlaşmanın parlamentoda ilerleyen saatlerde onaylanması bekleniyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hükümeti, söz konusu anlaşmanın Yunanistan'ın uluslararası alanda konumunu yükselttiğini ve Yunanistan'ı ABD'nin Akdeniz'deki ana muhatabı haline getirdiğini savunuyor.Ana muhalefet partisi SYRIZA ise, anlaşmanın sadece güvenlik anlamına gelmediği konusunda hükümeti uyararak, Miçotakis'i hiçbir şey vermeden her şeyi isteyen bir anlaşmaya oy vermeye hazır olmakla suçluyor.

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