https://tr.sputniknews.com/20220512/yunanistan-komunist-partisinden-abd-ve-nato-karsiti-eylem-savasa-hayir-1056326316.html
Yunanistan Komünist Partisi'nden ABD ve NATO karşıtı eylem
Yunanistan Komünist Partisi'nden ABD ve NATO karşıtı eylem
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) çağrısıyla, ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'na ve NATO'ya karşı... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T23:04+0300
2022-05-12T23:04+0300
2022-05-12T23:11+0300
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yunanistan
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nato
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Atina'da Yunanistan Komünist Partisi (KKE) öncülüğünde toplanan yüzlerce kişi, ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın yenilenmesine karşı protesto düzenledi. Anlaşma ile NATO üslerinin ülkedeki konuşlanma süresinin uzatılmasına karşı olan göstericiler, "Halk katillerine toprak yok, su yok", 'NATO'dan çekilin', 'Üsleri kapatın', 'Savaşa Hayır', 'Müdahalelere Hayır' sloganları attı.Hükümet ile muhalefet arasında tartışmalara neden olan anlaşmanın parlamentoda ilerleyen saatlerde onaylanması bekleniyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hükümeti, söz konusu anlaşmanın Yunanistan'ın uluslararası alanda konumunu yükselttiğini ve Yunanistan'ı ABD'nin Akdeniz'deki ana muhatabı haline getirdiğini savunuyor.Ana muhalefet partisi SYRIZA ise, anlaşmanın sadece güvenlik anlamına gelmediği konusunda hükümeti uyararak, Miçotakis'i hiçbir şey vermeden her şeyi isteyen bir anlaşmaya oy vermeye hazır olmakla suçluyor.
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yunanistan, yunanistan komünist partisi (kke), nato
Yunanistan Komünist Partisi'nden ABD ve NATO karşıtı eylem
23:04 12.05.2022 (güncellendi: 23:11 12.05.2022) Abone ol
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) çağrısıyla, ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'na ve NATO'ya karşı protesto gösterisi düzenledi. Atina'daki Akropolis'e çıkan KKE üyeleri, 'Savaşa Hayır' pankartı açtı.
Atina'da Yunanistan Komünist Partisi (KKE) öncülüğünde toplanan yüzlerce kişi, ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın yenilenmesine karşı protesto düzenledi. Anlaşma ile NATO üslerinin ülkedeki konuşlanma süresinin uzatılmasına karşı olan göstericiler, "Halk katillerine toprak yok, su yok", 'NATO'dan çekilin', 'Üsleri kapatın', 'Savaşa Hayır', 'Müdahalelere Hayır' sloganları attı.
Hükümet ile muhalefet arasında tartışmalara neden olan anlaşmanın parlamentoda ilerleyen saatlerde onaylanması bekleniyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hükümeti, söz konusu anlaşmanın Yunanistan'ın uluslararası alanda konumunu yükselttiğini ve Yunanistan'ı ABD'nin Akdeniz'deki ana muhatabı haline getirdiğini savunuyor.
Ana muhalefet partisi SYRIZA ise, anlaşmanın sadece güvenlik anlamına gelmediği konusunda hükümeti uyararak, Miçotakis'i hiçbir şey vermeden her şeyi isteyen bir anlaşmaya oy vermeye hazır olmakla suçluyor.