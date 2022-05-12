https://tr.sputniknews.com/20220512/yunanistan-lgbtiq-bireylere-yonelik-donusum-terapisini-yasakladi-1056300059.html

Yunanistan, LGBTİQ+ bireylere yönelik 'dönüşüm terapisi'ni yasakladı

Yunanistan, LGBTİQ+ bireylere yönelik 'dönüşüm terapisi'ni yasakladı

Yunanistan parlamentosu, LGBTİQ+ bireylere yönelik ‘dönüşüm terapisi’ni yasaklayan yeni yasayı onayladı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T09:43+0300

2022-05-12T09:43+0300

2022-05-12T09:51+0300

dünya

lgbt

lgbt topluluğu

lgbti

terapi

yunanistan

yasak

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Yunanistan, LGBTİQ+ bireylere yönelik cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliğini erken yaşta bastırmayı amaçlayan 'dönüşüm terapisi' uygulamalarını yasakladı.Yunanistan parlamentosunun onayladığı tasarıya göre, yasayı ihlal edenler para cezası ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Tasarı, bu tür uygulamaların reklamına da yasak getiriyor.Psikologlar ve sağlık uzmanları, bu tür bir tedaviyi gerçekleştirmek için kişinin açık rızasına ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Hükümet ayrıca, büyük ölçüde muhafazakar bir ülke olan Yunanistan'da cinsiyet eşitliğini teşvik eden reformlar konusunda 2025'e kadar sürecek bir ulusal strateji taslağı hazırladı. Sağlık Bakanı Thanos Plevris, bu hafta parlamentoda verdiği demeçte, "Reşit olmayan bir çocuk farklı bir cinsel yönelim seçtiğinde ebeveynleri, bu çocuğun 'normale dönmesi' için sözde 'tedavilere' yöneliyordu. Bu yanlış bir yöntem" dedi.Plevris, hükümetin ayrıca atipikal kromozomlarla doğan interseks bebeklere yönelik ameliyatları yasaklamayı planladığını da sözlerine ekledi.Kanada, Yeni Zelanda ve Fransa da bu yılın başlarında 'dönüşüm tedavisi'ni yasaklama kararı almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220126/fransa-lgbtiq-bireylere-yonelik-donusum-terapisini-yasakladi-ortada-tedavi-edilecek-bir-sey-yok-1053162356.html

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