https://tr.sputniknews.com/20220512/zelenskiy-ile-yunanistan-yonetiminin-ortak-noktasi-ulkelerini-washingtona-teslim-etmeleridir-1056307135.html

‘Zelenskiy ile Yunanistan yönetiminin ortak noktası ülkelerini Washington’a teslim etmeleridir’

‘Zelenskiy ile Yunanistan yönetiminin ortak noktası ülkelerini Washington’a teslim etmeleridir’

ABD, Yunanistan’la askeri ittifakını genişletirken Ukrayna’ya ortak silah yardımı da gündemde. Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, Ukrayna ve Yunanistan... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T13:05+0300

2022-05-12T13:05+0300

2022-05-12T13:05+0300

görüş

yunanistan

ukrayna

abd

türkiye

rusya

nato

vladimir zelenskiy

kiryakos miçotakis

ege denizi

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Bölgesinde Türkiye’yi tehdit olarak gören Yunanistan, Amerikan asker ve silahlarını ülkesine yığmaya devam ediyor. İki ülke arasındaki Karşılıklı Savunma ve İş birliği Anlaşmasının (MDCA) süresinin uzatılması gündemdeyken, ABD, Yunanistan'ın 90'lı yıllarda Rusya'dan satın aldığı S-300 bataryalarının yanı sıra Yunan ordu envanterindeki OSA-AK ve TOR M-1 hava savunma sistemleri ile BMP-1 tipi zırhlı araçların da Ukrayna'ya gönderilmesini istiyor.Yunanistan bu talebe ‘savunmasını zayıflatacağı’nı öne sürerek sıcak bakmıyordu ancak Ta Nea gazetesinin Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklarının görüşüne dayandırdığı haberinde durum değişmiş görünüyor. Haberde, Yunanistan'ın ABD ile temaslarda "Türkiye'den gelen tehditlere ve Türk savaş uçaklarının Yunan adaları üzerinde sürekli gerçekleştirdiği uçuşlara" işaret ettiği bildiriliyor ve "Ancak ABD ya da diğer NATO ülkelerinin Midilli, Sakız ve Rodos gibi adalarda konuşlu sistemleri acilen telafi etmesi durumunda Atina'nın Ukrayna'ya sevkiyat yapabileceği" görüşü aktarılıyor.Miçotakis ABD’ye gidiyorÖnümüzdeki günler bu konuda belirleyici olacak. Çünkü bugün Savunma ve İş birliği Anlaşmasının süresinin uzatılması Yunan parlamentosunda görüşülüyor ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis önümüzdeki hafta ABD’yi ziyaret edecek.Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, anlaşmanın süresinin beş yıl daha uzatılmasını kendilerinin istediğini belirterek "ABD'ye iyilik yapmak için uzatmıyoruz. Beş yıl uzamasını biz istedik. Hatta 10 yılı bile düşündük… Trakya'da Amerikan varlığını istedik ve istiyoruz. Dedeağaç'ta Amerikan askeri varlığını istiyoruz" dedi.Yunanistan ve ABD, Ekim 2021’de Washington'da yenilenen Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşmayla Amerikan ordusunun Dedeağaç, Volos, Litohoro ve Girit'teki Suda Körfezinde bulunan üslerdeki faaliyetlerini artırıyor, ayrıca egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı iki ülkenin ortak savunma yapmasını öngörüyor.Kathimerini gazetesinin 11 Mayıs’taki haberine göre ise Washington, F-35 ve F-15 jetlerinin, temmuz ayı ortalarındna itibaren Girit adasındaki Suda üssünde konuşlanabilmesi için Yunan dışişleri ve savunma bakanlıklarından gerekli onayı istedi. ‘ABD, yığınağının hedefi Türkiye ve Rusya’Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Gazeteci-Yazar Ceyhun Bozkurt, ABD’nin Yunanistan’a yaptığı yığınağın birkaç boyutu olduğunu ifade ederek “Ancak bütün boyutlarıyla bir ülkeyi ilgilendiriyor o da Türkiye” dedi.Bozkurt, şunları kaydetti:‘ABD-Yunanistan-Ukrayna üçgenine karşı Türkiye-Rusya ilişkisi ezber bozucu olur’Bozkurt, ABD ve Yunanistan ittifakına karşı Türkiye-Rusya işbirliğinin önemine de şu şekilde vurgu yaptı:Bozkurt, “Elbette iki ülke arasında anlaşmazlık konusu olabilecek konular da var. Örneğin Libya, Kırım ve kısmen Kafkasya. Ancak bu konularda da diyaloğun kesilmemesi iki ülkenin yararınadır” diye de ekledi.Zelenskiy Türkiye’yi hedefe koymuştuUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de kısa bir süre önce Yunanistan parlamentosunda ve Yunan televizyonunda üst üste Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yapmıştı.Nisan ayının başında video konferans yöntemiyle Yunan parlamentosuna hitap eden Zelenskiy; ülkesinin Yunanlar tarafından Hıristiyanlaştırılan Ortodoks ülkelerinden biri olduğunu ifade ederek ülkelerine yardımlarından dolayı Yunan halkına ve devletine teşekkür etti. 1821'de Osmanlı İmparatorluğu egemenliği altındaki topraklarda gerçekleşen Yunan isyanına atıfta bulunan ve 'Büyük Yunanistan' idealini hayata geçirme amacıyla kurulan Filiki Eterya'yı (Dostluk Cemiyeti) anan Zelenskiy, şunları söyledi:Öte yandan Zelenskiy'in, "Size bir Yunan olarak hitap ediyorum" diyerek söze başlayan, neo-Nazi . Azov Taburu üyelerinden birine söz vermesi tepkiyle karşılandı. SYRIZA milletvekilleri Nikos Filis, Todoris Dritsas ve Yannis Giolas, neo-Nazi militanın yayına çıkmasıyla oturumu terk etti.Zelenskiy’e MHP ve AK Parti’den tepkiUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Mayıs ayının başında Yunan ERT televizyonuna verdiği demecinde de “Türkiye, bir yandan arabulucu rolü üstleniyor ve Ukrayna’yı mühim adımlar ile destekliyor, diğer yandan da, sözgelimi, turistler için, özel olarak Rusya’dan gidecek turistler için hazırlıklar yaptıklarını görüyoruz. Devlet Başkanı olarak söylemem gerekir ki dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil” ifadelerini kullanmıştı.Zelenskiy Türkiye’ye ilişkin sözlerine, “Bu durumu bu şekilde yönetemezsiniz, bu çifte standarttır. Bu hiç doğru değil. Türkiye’nin dikkatini buna çekmem de bundandır: Bana göre böyle davranamazsınız, doğruluktan yana mısınız, yoksa değil misiniz? Bir seçim yapmalısınız” ifadelerini de eklemişti.Bu açıklamalar Türkiye tarafından tepkiyle karşılandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zelenskiy, Yunanistan'a değil de Türk milletine güvense daha iyi olur" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Ukrayna-Rusya Savaşı'nda dünya ülkelerinin ortaya koymuş olduğu tavırları, duruşları dikkate aldığı zaman Zelenskiy'in Türk milletine, Türk devletine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine çok saygılı bir üslup kullanması lazım" şeklinde konuştu."Batının tahrikleriyle bazı ülkelerin savaşı kalıcı kılmaya yönelik çabalarıyla konuşma yapmak doğru değildir" diyen Bahçeli konuşmasında, "Bugün için Rusya-Ukrayna Savaşı'nı İstanbul Barış Projesi ile çözmeye yönelen tek ülke Türkiye'dir. Zelenskiy, Yunanistan'a değil de Türk milletine güvense daha iyi olur" ifadelerine yer verdi.AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar da "Zelenskiy, Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye’ye kırgınmış. SİHA gönder. Binlerce yetimi, öksüzü kabul et. Yüzlerce yardım tırını ulaştır. Barış için kendini parala. Sen kalk Yunan kanalında saçmala. Aptal komedyen!" ifadelerini kullandı.‘Zelenskiy’i konuşturan güç ABD’dedir’Peki, Yunanistan üzerinden Türkiye’yi hedef alan Zelenksiy’nin bu propagandayı yapmaktaki temel amacı ne? Ceyhun Bozkurt, “Zelenskiy ile Yunanistan yönetiminin ortak bir noktası var. Ülkelerini kimisi üslerle kimisi danışman-eğitmen sıfatlı kişiler üzerinden adeta Washington’a teslim ettiler” diyerek şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220510/yunanistan-abd-ile-savunma-anlasmasi-kendimizi-guvende-hissetmemiz-icin-bir-arac-1056259208.html

https://tr.sputniknews.com/20220502/ak-partili-samil-tayyardan-zelenskiy-yorumu-sen-kalk-yunan-kanalinda-sacmala-aptal-komedyen-1056008511.html

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