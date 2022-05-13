140 kilo eroinle yakalanan TIR şoförü: Para tatlı geldi

"Van'da 1 yıl önce tesadüfen tanıştığım R.T. bana elinde eroin olduğunu söyleyerek, uyuşturucuyu İstanbul'a götürmemi istedi. Başta kabul etmedim ancak daha sonra para tatlı gelince sevk için tekrar kendisiyle görüştüm. Bana 150 bin lira vereceğini söyleyince kabul ettim. Taşıyacağım malın eroin olduğunu biliyordum. 7 Mart'ta tenha bir yerde buluştuk. R.T'nin aracıyla getirdiği eroinleri aracıma yükledim. Bana 150 bin lirayı verdi. O parayla borçlarımı ödedim. Daha sonra İstanbul'a doğru yola çıktım ve yakalandım. Pişmanım, keşke böyle bir şeye kalkışmasaydım."