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140 kilo eroinle yakalanan TIR şoförü: Para tatlı geldi
140 kilo eroinle yakalanan TIR şoförü: Para tatlı geldi
Diyarbakır'da TIR'ın gizli bölümlerinde 140 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin tutuklanan TIR'ın sahibi hakkında "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T17:49+0300
2022-05-13T17:50+0300
türkiye
diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı
diyarbakır
istanbul ağır ceza mahkemesi
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanık Mehmet Kasım S. hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, merkez Sur ilçesindeki Silvan yolu uygulama noktasında 11 Mart'ta rutin yol kontrolünde Şanlıurfa istikametine doğru seyreden çekiciye bağlı dorseli aracı durdurduğu belirtildi.Kimlik kontrolü sırasında TIR şoförü sanık Mehmet Kasım S'nin şüpheli davrandığı ve tedirgin hareketlerle çelişkili cevaplar verdiği kaydedilen iddianamede, narkotik eğitimli dedektör köpek "Risko ve Çiko"nun yardımıyla yapılan aramada aracın dorsesinin gizli bölümlerine yerleştirilen sarı renkli koli bantlarına sarılı 261 pakette 140 kilogram eroin bulunduğu bildirildi.'Pişmanım, keşke böyle bir şeye kalkışmasaydım'Test sonucunda sanığın uyuşturucu kullanmadığının belirlendiği aktarılan iddianamede ifadesine yer verilen Mehmet Kasım S. şu ifadeleri kullandı:İddianamede, tutuklu sanık hakkında "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
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diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı, diyarbakır, istanbul ağır ceza mahkemesi

140 kilo eroinle yakalanan TIR şoförü: Para tatlı geldi

17:49 13.05.2022 (güncellendi: 17:50 13.05.2022)
© AADiyarbakır'da 140 kilogram eroinle yakalan
Diyarbakır'da 140 kilogram eroinle yakalan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AA
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Diyarbakır'da TIR'ın gizli bölümlerinde 140 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin tutuklanan TIR'ın sahibi hakkında "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. TIR şoförü, ifadesinde, "Başta kabul etmedim ancak para tatlı gelince tekrar görüştük" dedi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanık Mehmet Kasım S. hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, merkez Sur ilçesindeki Silvan yolu uygulama noktasında 11 Mart'ta rutin yol kontrolünde Şanlıurfa istikametine doğru seyreden çekiciye bağlı dorseli aracı durdurduğu belirtildi.
Kimlik kontrolü sırasında TIR şoförü sanık Mehmet Kasım S'nin şüpheli davrandığı ve tedirgin hareketlerle çelişkili cevaplar verdiği kaydedilen iddianamede, narkotik eğitimli dedektör köpek "Risko ve Çiko"nun yardımıyla yapılan aramada aracın dorsesinin gizli bölümlerine yerleştirilen sarı renkli koli bantlarına sarılı 261 pakette 140 kilogram eroin bulunduğu bildirildi.

'Pişmanım, keşke böyle bir şeye kalkışmasaydım'

Test sonucunda sanığın uyuşturucu kullanmadığının belirlendiği aktarılan iddianamede ifadesine yer verilen Mehmet Kasım S. şu ifadeleri kullandı:
"Van'da 1 yıl önce tesadüfen tanıştığım R.T. bana elinde eroin olduğunu söyleyerek, uyuşturucuyu İstanbul'a götürmemi istedi. Başta kabul etmedim ancak daha sonra para tatlı gelince sevk için tekrar kendisiyle görüştüm. Bana 150 bin lira vereceğini söyleyince kabul ettim. Taşıyacağım malın eroin olduğunu biliyordum. 7 Mart'ta tenha bir yerde buluştuk. R.T'nin aracıyla getirdiği eroinleri aracıma yükledim. Bana 150 bin lirayı verdi. O parayla borçlarımı ödedim. Daha sonra İstanbul'a doğru yola çıktım ve yakalandım. Pişmanım, keşke böyle bir şeye kalkışmasaydım."
İddianamede, tutuklu sanık hakkında "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
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