https://tr.sputniknews.com/20220513/ab-iran-ile-nukleer-anlasma-icin-muzakereler-yeniden-basladi-1056336451.html

AB: İran ile nükleer anlaşma için müzakereler yeniden başladı

AB: İran ile nükleer anlaşma için müzakereler yeniden başladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için yürütülen müzakerelerin... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T11:43+0300

2022-05-13T11:43+0300

2022-05-13T12:01+0300

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Almanya'da devam eden G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ekibinin kıdemli diplomatlarından Enrique Mora'nın, İran'da yaptığı görüşmelerden Brüksel'e dönerken Almanya'nın Frankfurt kentinde havalimanında Alman polisince bir süre alıkonulmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Borrell, olayın sona erdiğini, Mora'nın uçağa bindiğini ve programına göre seyahatine devam ettiğini aktardı.Borrell, "Önemli olan Mora'nın İran'daki misyonunun sonucu. Beklendiğinden daha iyi gitti. Müzakereler durmuştu ama şimdi yeniden başladı. Dolayısıyla seyahati çok verimliydi" diye konuştu.Alman polisi tarafından alıkonulan Mora'dan açıklama AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora, İran'da yaptığı görüşmelerden Brüksel'e dönerken Almanya'nın Frankfurt kentinde havalimanında Alman polisi tarafından bir süre alıkonulduğunu açıklamıştı. İran nükleer anlaşmasıyla ilgili müzakereleri yürüten üst düzey diplomat Mora, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alman polisinin kendisini ve iki üst düzey Avrupalı diplomatı hiçbir gerekçe göstermeden alıkoyduğunu bildirmşti.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ekibinin kıdemli diplomatlarından olan Mora, "Hiçbir izahat yapılmadı. İspanyol diplomatik pasaportu taşıyan, resmi bir görevden dönen AB yetkilisiyim. Pasaportum ve telefonum alındı" ifadesini kullanmıştı.Daha sonraki paylaşımında ise AB'nin Viyana'daki Büyükelçisi ve AB Dış İlişkiler Servisi İran masası yöneticisiyle birlikte serbest bırakıldıklarını duyuran Mora, birbirlerinden ayrı tutulduklarını, kendilerine hiçbir açıklama yapılmadığını belirtti.Mora, bu durumun Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geldiğini kaydetti.AB'nin İspanyol diplomatı Enrique Mora, İran nükleer anlaşmasının koordinatörü olan AB adına Viyana'da aylarca süren müzakereleri yürütüyordu. Mora, Viyana müzakerelerinin bir süre önce çıkmaza girmesi nedeniyle İranlı yetkililerle diplomatik görüşmeler için hafta başında Tahran'a gitmişti.İran ile nükleer müzakerelerİran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor.Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise AB aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, müzakerelerin 11 Mart'ta 'dış etkenler' nedeniyle durdurulduğunu açıklamıştı.

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