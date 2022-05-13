Rus askeri uzman Kostikin: ABD, Türkiye ile Yunanistan arasında yeni silahlanma yarışını körüklüyor

“ABD önce Türkiye’ye, elindeki S-400’ü Ukrayna’ya devretmesi için baskı yaptı. Sonuç alamadı. Şimdi de Yunanistan’a geçtiler. Bu noktada makul bir soru ortaya çıkıyor, Amerikalıların bunu neden yapıyor? Zira Rusya, daha önce Slovakya’nın Ukrayna’ya teslim ettiği S-300’leri kolayca imha etti. Demek ki Yunanistan-ABD görüşmelerinde S-300 konusunun masaya yatırılmasının farklı bir boyutu var. ABD aslında Yunanistan ve Türkiye’deki askeri varlıklarını artırma fırsatı yaratacak yeni bir silahlanma yarışını yapay olarak dayatıyor.”