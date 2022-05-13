https://tr.sputniknews.com/20220513/abd-turkiye-ile-yunanistan-arasinda-yeni-silahlanma-yarisini-korukluyor-1056355593.html
Rus askeri uzman Kostikin: ABD, Türkiye ile Yunanistan arasında yeni silahlanma yarışını körüklüyor
Rus askeri uzman Kostikin: ABD, Türkiye ile Yunanistan arasında yeni silahlanma yarışını körüklüyor
Rusya Askeri ve Politik Analiz Bürosu’nun askeri uzmanı Kostikin, "ABD aslında Yunanistan ve Türkiye’deki askeri varlıklarını artırma fırsatı yaratacak yeni... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T22:08+0300
2022-05-13T22:08+0300
2022-05-13T22:09+0300
görüş
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ukrayna krizi
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ABD bir yandan Yunanistan’a, sahip olduğu S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya vermesi için baskısını sürdürüyor. Diğer yandan sözde Türkiye tehdidi bağlamında, Yunanistan-ABD görüşmelerinin gündemine Midilli, Sakız ve Rodos gibi adaların silahlandırılması konusu getirildi. Rusya Askeri ve Politik Analiz Bürosu’nun askeri uzmanı Nikolay Kostikin, Sputnik’e açıklamasında, bu iki hususun, ABD’nin bölgede yeni silahlanma yarışını körüklemeye çalıştığının delili olduğunu belirtti:Kostikin’in görüşüne göre Washington, mümkün olan her yola başvurarak Ankara ve Atina’ya, ABD yapımı sistemler temelinde hava savunmasını inşa etme fikrini dayatıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220422/rus-askeri-uzman-kostikin-turkiye-bati-dunyasinin-kamikazesi-ukrayna-icin-garantor-olmayacaktir-1055781838.html
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Amur Gadjiev
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s-300, yunanistan, türkiye, s-400, ukrayna, ukrayna krizi
Rus askeri uzman Kostikin: ABD, Türkiye ile Yunanistan arasında yeni silahlanma yarışını körüklüyor
22:08 13.05.2022 (güncellendi: 22:09 13.05.2022) Abone ol
Özel
Rusya Askeri ve Politik Analiz Bürosu’nun askeri uzmanı Kostikin, "ABD aslında Yunanistan ve Türkiye’deki askeri varlıklarını artırma fırsatı yaratacak yeni bir silahlanma yarışını yapay olarak dayatıyor" ifadelerini kullandı.
ABD bir yandan Yunanistan’a, sahip olduğu S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya vermesi için baskısını sürdürüyor. Diğer yandan sözde Türkiye tehdidi bağlamında, Yunanistan-ABD görüşmelerinin gündemine Midilli, Sakız ve Rodos gibi adaların silahlandırılması konusu getirildi.
Rusya Askeri ve Politik Analiz Bürosu’nun askeri uzmanı Nikolay Kostikin, Sputnik’e açıklamasında, bu iki hususun, ABD’nin bölgede yeni silahlanma yarışını körüklemeye çalıştığının delili olduğunu belirtti:
“ABD önce Türkiye’ye, elindeki S-400’ü Ukrayna’ya devretmesi için baskı yaptı. Sonuç alamadı. Şimdi de Yunanistan’a geçtiler. Bu noktada makul bir soru ortaya çıkıyor, Amerikalıların bunu neden yapıyor? Zira Rusya, daha önce Slovakya’nın Ukrayna’ya teslim ettiği S-300’leri kolayca imha etti. Demek ki Yunanistan-ABD görüşmelerinde S-300 konusunun masaya yatırılmasının farklı bir boyutu var. ABD aslında Yunanistan ve Türkiye’deki askeri varlıklarını artırma fırsatı yaratacak yeni bir silahlanma yarışını yapay olarak dayatıyor.”
Kostikin’in görüşüne göre Washington, mümkün olan her yola başvurarak Ankara ve Atina’ya, ABD yapımı sistemler temelinde hava savunmasını inşa etme fikrini dayatıyor.
“ABD, kendi silahlarını artırmak için bölge ülkelerine Rus silahından kurtulma fikrini her şekilde empoze etmeye çalıştığı açık. Amerikalılar, Türkiye ve Yunanistan’ın kendi hava savunmalarını, ABD yapımı hava savunma sistemleri temelinde inşa etmelerini istiyor. Bu amaçla bu alandaki Rus silahı devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. Oysa Rus sistemleri Amerikan sistemlerine göre çok daha modern. Üstelik Washington, teknolojilerini sunma niyetinde de değil.”