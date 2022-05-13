https://tr.sputniknews.com/20220513/abdnin-bir-kentinde-kopekler-artik-istedikleri-kadar-havlayamayacak-1056340208.html

ABD'nin bir kentinde köpekler artık istedikleri kadar havlayamayacak

ABD'nin bir kentinde köpekler artık istedikleri kadar havlayamayacak

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Aurora kentinde, köpeklerin gün içinde belirli zamanlarda havlaması sınırlandırıldı. 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T13:10+0300

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abd

köpek

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havlamak

ceza

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ABD basınında yer alan haberlerde, Chicago kentinin yaklaşık 65 kilometre batısında yer alan Aurora'da Hayvan Kontrol Yönetmeliği'nde yeni bir düzenlemeye gidildi.Yeni düzenleme kapsamında, bundan sonra Aurora'daki her bir ev için en fazla 4 evcil veya çiftlik hayvanı sahiplenilebilecek.Bu arada, düzenleme Auroralıların aynı türden ikiden fazla hayvanı sahiplenmesine olanak tanımayacak.Daha önceden 4'ten fazla veya aynı türden ikiden fazla hayvan edinenler, kazanılmış hakların korunması ilkesi kapsamında görülerek düzenlemeden muaf tutulacak.Köpekleri 07.00-22.00 saatlerinde 15 dakikadan fazla, 22.01- 06.59 saatlerinde 10 dakikadan fazla 'aşırı ses' yapan köpek sahiplerine ceza kesilecek.Şikayetlerin, kayıtlarla ve birkaç görgü tanığıyla yapılması gerekecek.

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2022

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abd, köpek, havlamak, ceza