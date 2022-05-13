https://tr.sputniknews.com/20220513/adalet-bakani-bozdagdan-chpye-yargi-tepkisi-genel-baskani-ve-yetkilileri-kiniyorum-1056349746.html

Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'yargı' tepkisi: CHP Genel Başkanı'nı ve yetkilileri kınıyorum

Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'yargı' tepkisi: CHP Genel Başkanı'nı ve yetkilileri kınıyorum

Adalet Bakanı Bozdağ, ana muhalefet partisi lideri ve yetkililerinin, bekledikleri gibi karar vermeyen yargı görevlilerini tehdit ve hakaretlerle hedef... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T16:56+0300

2022-05-13T16:56+0300

2022-05-13T17:06+0300

bekir bozdağ

politika

cumhuriyet halk partisi (chp)

kınama

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargı kararlarını bahane ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz, ahlak ve hukuk dışı ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanı'nı ve CHP'li yetkilileri kınıyorum" ifadelerine yer verdi.Yargı mensuplarının anayasa, kanun ve hukuka uygun vicdani kanaatlerine göre karar verdiğini kaydeden Bozdağ, kararları nedeniyle yargı mensuplarını tehdit ve hakaret edenleri kınadı.Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220513/bakan-varank-kaftancioglu-kararini-elestirmek-ikiyuzluluktur-1056341036.html

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bekir bozdağ, cumhuriyet halk partisi (chp), kınama