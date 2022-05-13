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Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'yargı' tepkisi: CHP Genel Başkanı'nı ve yetkilileri kınıyorum
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'yargı' tepkisi: CHP Genel Başkanı'nı ve yetkilileri kınıyorum
Adalet Bakanı Bozdağ, ana muhalefet partisi lideri ve yetkililerinin, bekledikleri gibi karar vermeyen yargı görevlilerini tehdit ve hakaretlerle hedef... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T16:56+0300
2022-05-13T17:06+0300
bekir bozdağ
politika
cumhuriyet halk partisi (chp)
kınama
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargı kararlarını bahane ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz, ahlak ve hukuk dışı ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanı'nı ve CHP'li yetkilileri kınıyorum" ifadelerine yer verdi.Yargı mensuplarının anayasa, kanun ve hukuka uygun vicdani kanaatlerine göre karar verdiğini kaydeden Bozdağ, kararları nedeniyle yargı mensuplarını tehdit ve hakaret edenleri kınadı.Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:
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bekir bozdağ, cumhuriyet halk partisi (chp), kınama

Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'yargı' tepkisi: CHP Genel Başkanı'nı ve yetkilileri kınıyorum

16:56 13.05.2022 (güncellendi: 17:06 13.05.2022)
© AAAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AA
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Adalet Bakanı Bozdağ, ana muhalefet partisi lideri ve yetkililerinin, bekledikleri gibi karar vermeyen yargı görevlilerini tehdit ve hakaretlerle hedef almasının asla kabul edilemeyeceğini bildirdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargı kararlarını bahane ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz, ahlak ve hukuk dışı ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanı'nı ve CHP'li yetkilileri kınıyorum" ifadelerine yer verdi.
Yargı mensuplarının anayasa, kanun ve hukuka uygun vicdani kanaatlerine göre karar verdiğini kaydeden Bozdağ, kararları nedeniyle yargı mensuplarını tehdit ve hakaret edenleri kınadı.
Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:
"Ana muhalefet partisi lideri ve yetkililerinin, bekledikleri gibi karar vermeyen yargı görevlilerini tehdit ve hakaretlerle hedef alması asla kabul edilemez. Yargı kararları, siyasi taraftarlığa uygunluğa göre değerlendirilemez. Ana muhalefetin dilinden düşürmediği hak, adalet, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı gibi temel ve ilke kavramların, kendi siyasi yararları söz konusu olduğunda içlerinin nasıl boşaltıldığı hususu, ibretlik bir manzara arz etmektedir."
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