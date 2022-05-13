Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'yargı' tepkisi: CHP Genel Başkanı'nı ve yetkilileri kınıyorum
16:56 13.05.2022 (güncellendi: 17:06 13.05.2022)
© AAAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı.
© AA
Adalet Bakanı Bozdağ, ana muhalefet partisi lideri ve yetkililerinin, bekledikleri gibi karar vermeyen yargı görevlilerini tehdit ve hakaretlerle hedef almasının asla kabul edilemeyeceğini bildirdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargı kararlarını bahane ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz, ahlak ve hukuk dışı ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanı'nı ve CHP'li yetkilileri kınıyorum" ifadelerine yer verdi.
Yargı mensuplarının anayasa, kanun ve hukuka uygun vicdani kanaatlerine göre karar verdiğini kaydeden Bozdağ, kararları nedeniyle yargı mensuplarını tehdit ve hakaret edenleri kınadı.
Anayasa,kanun ve hukuka uygun vicdani kanaatlerine göre karar veren yargı görevlilerine;— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) May 13, 2022
“Lanet olsun yargınıza”,
“İntikam duygusuyla haraket ediyorlar”,
“Siyasi karar veriyorlar”,
“Saray yargısı”
ithamları ile tehdit ve hakaret edenleri kınıyorum.
Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:
"Ana muhalefet partisi lideri ve yetkililerinin, bekledikleri gibi karar vermeyen yargı görevlilerini tehdit ve hakaretlerle hedef alması asla kabul edilemez. Yargı kararları, siyasi taraftarlığa uygunluğa göre değerlendirilemez. Ana muhalefetin dilinden düşürmediği hak, adalet, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı gibi temel ve ilke kavramların, kendi siyasi yararları söz konusu olduğunda içlerinin nasıl boşaltıldığı hususu, ibretlik bir manzara arz etmektedir."