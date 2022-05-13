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https://tr.sputniknews.com/20220513/ak-partili-akbasoglu-ogrenci-affi-icin-calismalari-baslattik-1056338682.html
AK Partili Akbaşoğlu: Öğrenci affı için çalışmaları başlattık
AK Partili Akbaşoğlu: Öğrenci affı için çalışmaları başlattık
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık" dedi. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
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Öğrenci affı için çalışmaların başlatıldığını açıklayan Akbaşoğlu, "Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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eğitim, öğrenci, af

AK Partili Akbaşoğlu: Öğrenci affı için çalışmaları başlattık

12:24 13.05.2022
© AAAK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AA
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık" dedi.
Öğrenci affı için çalışmaların başlatıldığını açıklayan Akbaşoğlu, "Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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