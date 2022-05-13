https://tr.sputniknews.com/20220513/ak-partili-akbasoglu-ogrenci-affi-icin-calismalari-baslattik-1056338682.html
AK Partili Akbaşoğlu: Öğrenci affı için çalışmaları başlattık
AK Partili Akbaşoğlu: Öğrenci affı için çalışmaları başlattık
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık" dedi. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T12:24+0300
2022-05-13T12:24+0300
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türkiye
eğitim
öğrenci
af
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Öğrenci affı için çalışmaların başlatıldığını açıklayan Akbaşoğlu, "Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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eğitim, öğrenci, af
AK Partili Akbaşoğlu: Öğrenci affı için çalışmaları başlattık
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık" dedi.
Öğrenci affı için çalışmaların başlatıldığını açıklayan Akbaşoğlu, "Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.