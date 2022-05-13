https://tr.sputniknews.com/20220513/antalyada-anne-vahseti-2-yasindaki-kizini-oldurdu-1056351324.html
Antalya'da anne vahşeti: 2 yaşındaki kızını öldürdü
Antalya'da anne vahşeti: 2 yaşındaki kızını öldürdü
Antalya Manavgat'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, 5 gün önce iki yaşına giren kızını bıçaklayarak öldürdü. Cani anne, cinayetin ardından... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T18:05+0300
2022-05-13T18:05+0300
2022-05-13T18:06+0300
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anne
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Antalya'da 2 yaşındaki çocuğunu öldüren anne gözaltına alındı.Olay, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katındaki evde meydana geldi.İHA'nın haberine göre, Kovid-19 pandemisi sürecinde rahatsızlanan ve psikolojik tedavi gördüğü bildirilen 25 yaşındaki Mersiye G. , 2 yaşındaki kızı Betül G.’yi karnından iki ayrı noktadan bıçaklayarak öldürdü.Olay, aynı evde kalan genç kadının annesinin, sabah işe giden damadı Orhan G.'yi araması ve damadın eve gelmesinin ardından ortaya çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.Bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan anne Mersiye G., Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.Orhan G. ve Mersiye G.'nin evlendikten 5 yıl sonra çocuk sahibi olduğu, ölen Betül G.’nin 5 gün önce 2 yaşına girdiği öğrenildi.
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antalya, anne
Antalya'da anne vahşeti: 2 yaşındaki kızını öldürdü
18:05 13.05.2022 (güncellendi: 18:06 13.05.2022) Abone ol
Antalya Manavgat'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, 5 gün önce iki yaşına giren kızını bıçaklayarak öldürdü. Cani anne, cinayetin ardından gözaltına alındı.
Antalya'da 2 yaşındaki çocuğunu öldüren anne gözaltına alındı.
Olay, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katındaki evde meydana geldi.
İHA'nın haberine göre, Kovid-19 pandemisi sürecinde rahatsızlanan ve psikolojik tedavi gördüğü bildirilen 25 yaşındaki Mersiye G. , 2 yaşındaki kızı Betül G.’yi karnından iki ayrı noktadan bıçaklayarak öldürdü.
Olay, aynı evde kalan genç kadının annesinin, sabah işe giden damadı Orhan G.'yi araması ve damadın eve gelmesinin ardından ortaya çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan anne Mersiye G., Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Orhan G. ve Mersiye G.'nin evlendikten 5 yıl sonra çocuk sahibi olduğu, ölen Betül G.’nin 5 gün önce 2 yaşına girdiği öğrenildi.