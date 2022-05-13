https://tr.sputniknews.com/20220513/antalyada-zehirli-baklava-davasinda-3-sanik-yargilanmaya-basladi-yaptigim-cocukca-bir-seydi-1056357620.html

Antalya'da 'zehirli baklava' davasında 3 sanık yargılanmaya başladı: 'Yaptığım çocukça bir şeydi'

Antalya'da 'zehirli baklava' davasında 3 sanık yargılanmaya başladı: 'Yaptığım çocukça bir şeydi'

Antalya'da, boşanmak isteyerek evden ayrılan eşinin ailesine gönderdiği baklavayla kayınpederinin zehirlenmesine neden olduğu iddia edilen damat ve 2... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T23:51+0300

2022-05-13T23:51+0300

2022-05-13T23:51+0300

türkiye

antalya

4. ağır ceza mahkemesi

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Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ferudun A, başka suçtan tutuklu bulunan Melike E, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.Duruşmada savunması yapan sanık Ferudun A. kimseyi zehirleme niyetinin olmadığını, baklavanın üzerine döktüğü tozun da zehirli olmadığını öne sürdü. Denizli'de yaşadığını ve olaydan önce eşinin evi terk ederek babasının evine gittiğini belirten Ferudun A, şöyle devam etti:'Ben de daha önce içmiştim'Sanık Ferudun A, baklavanın üzerine toz dökerken diğer sanıklar Melike E. ve Osman G'nin görüp görmediğini hatırlamadığını kaydetti.Mahkeme başkanının sorusu üzerine Ferudun A, eşine daha önce bu tozdan vermediğini ileri sürdü.Sanık Melike E. ise Ferudun A'nın eşiyle sorunlar yaşadığını, ailenin dağılmaması için eve baklava götürdüğünü iddia etti.'Arabada iken ben de baklavadan yedim'Kimseyi öldürme veya zehirleme niyetinin olmadığını ifade eden Melike E, "Baklavanın üzerine dökülen tozun öldürücü olmadığını biliyordum. Arabada iken ben de baklavadan yedim" diye konuştu.Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.Ne olmuştu?Muratpaşa ilçesinde kocası Ferudun A'dan ayrılmak isteyen Melek A, evini terk ederek babaevine yerleşmişti. İddiaya göre, buna sinirlenen kocası 21 Kasım 2020'de kayınpederinin evini kurşunlamış, gözaltına alınan şüpheliye 45 gün uzaklaştırma cezası verilmişti.Melek A'nın babası Metin Kabakçı'nın 27 Kasım 2020'de sosyal hizmetlerden geldiklerini söyleyen iki kişinin getirdiği baklavadan zehirlendiği şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçmişti. Eve erzak ve baklava getirdikleri belirlenen Osman G. ve Melike E. ile malzemeleri gönderdiği ileri sürülen damat Ferudun A. gözaltına alınmıştı. Hazırlanan iddianame kapsamında damat ve 2 arkadaşı hakkında 26'şar yıldan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı

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antalya, 4. ağır ceza mahkemesi