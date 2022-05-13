https://tr.sputniknews.com/20220513/antalyadaki-festivalde-3-dakikada-285-gram-aci-biber-yiyen-kisi-birinci-oldu-1056356967.html

Antalya'daki festivalde 3 dakikada 285 gram acı biber yiyen kişi birinci oldu

Antalya'daki festivalde 3 dakikada 285 gram acı biber yiyen kişi birinci oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki 23. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada 11 yarışmacı, 3 dakikada en fazla acı biber yiyebilmek için... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T23:22+0300

2022-05-13T23:22+0300

2022-05-13T23:22+0300

türkiye

antalya

kumluca

tarım ve seracılık festivali

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Kumluca'da 6 Mayıs'ta güreş müsabakalarıyla başlayan festival, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival etkinlikleri arasında yer alan acı biber yeme yarışması, Yörük Çadırları yerleşkesinde yapıldı.Jüri üyeleri tarafından hassas terazilerde tartılan acı biberler, 2'si kadın 11 yarışmacıya verildi. Biberlerin acısını gidermesi için domates, ayran ve su da ikram edildi. Yarışmacılar 3 dakikada en fazla acı biberi yiyebilmek için kıyasıya mücadele etti.Yapılan değerlendirme sonunda 3 dakikada 285 gram biber yiyen Adnan Arslantaş birinci, 260 gram biber yiyen Özlem Yorgancı ile İzzettin Bingöl ikinci ve 255 gram biber yiyen Burhan Karip ise üçüncü oldu.Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi.Birinci olan Arslantaş, çocukluğundan bu yana acı biber yediğini söyledi.Festival 15 Mayıs'a kadar farklı aktivitelerle devam edecek.

türkiye

antalya

kumluca

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antalya, kumluca, tarım ve seracılık festivali