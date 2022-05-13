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Araştırma: İklim değişikliği göçmen kuşların küçülmesine yol açıyor
Araştırma: İklim değişikliği göçmen kuşların küçülmesine yol açıyor
Dünya genelinde, iklim değişikliği bazı göçmen kuşların boyutunun küçülmesine ve göç güzergahının değişmesine yol açıyor. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T16:33+0300
2022-05-13T16:39+0300
kuş
yaşam
iklim değişikliği
göçmen
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Göçmen kuşların yaşam alanlarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak için bu yıl 14 Mayıs'ta, 'Dünya Göçmen Kuşlar Günü' kutlanıyor.Yapılan araştırmalara göre birçok kuş, yiyecek, yaşam alanı ya da hava koşullarını takip etmek için yılın belli dönemlerinde okyanuslar ve kıtalar arasında gruplar halinde uçuyor.Kuş türlerinin yüzde 40'ı (en az 4 bin tür) düzenli olarak göç ediyor ve bazıları okyanuslar arasında, diğerleri de çoğunlukla karada seyahat ediyor.Bilim insanlarının son yıllarda yaptığı çalışmalar, iklim değişikliğine bağlı görülen mevsim değişikliklerinin, milyonlarca canlı gibi göçmen kuşların da etkilendiğini ortaya koydu.ABD’de yapılan bir çalışmada, 1978-2006 yılları arasında (40 yıl içerisinde) 50’den fazla kuş türünün boyutunda küçülme gözlendi.Ecology Letters’ın verilerine göre, Kuzey Amerika'nın soğuk bölgelerinde üreyerek kışları Chicago'nun güneyinde geçirmek için göç eden 52 türün ortalama vücut ağırlıkları yüzde 2.6 oranında azaldı.Bunun yanı sıra, uzun göç yollarını kat edebilmek için kanat açıklıklarının ise yüzde 1,3 oranında arttığı belirlendi.Milyonlarca kuş küresel ısınma sebebiyle bahar yolculuğuna erken başlıyorİklim değişikliklerinin göçmen kuşlar üzerindeki bir diğer etkisi ise göç rotasında yaşanan değişiklikler oluyor.Scientific American internet sitesinin verilerine göre, sıcaklıkların artması, her bahar göç eden kuşların biraz daha erken yola çıkmasına yol açıyor. Uzmanlar, milyonlarca kuşun incelendiği çalışmada, bahar göçünün iklim değişikliğine bağlı olarak her yıl daha erken başladığını ifade ediyor.Göçmen kuşların, yiyecek ve yaşam alanı için yaptığı yolculuğun değişmesinin yeni bitkilerin türemesi gibi olaylara neden olabileceği tahmin ediliyor.Göçmen kuşların daha önce hiç bulunmadıkları bir bölgeyi göç rotalarına ekleyebilirken belirli bir süre kaldıkları bölgede artık daha uzun ya da daha kısa bir süre konaklayabildiği gözlemleniyor.Dünyanın en uzun mesafe göç eden kuş: Kuzey sumrusuSumrugiller familyasından, ortalama 30 yıl yaşayan kuzey sumrusu, dünyanın en uzun mesafe göç eden kuş türü olarak biliniyor. Bu kuş türü, her yıl Grönland ile Antarktika arasındaki uzun bir rotayı takip ederek göç ediyor.Son yıllarda gelişen teknolojiyle takip edilen bu kuş türünün, gidiş dönüş ortalama 2.4 milyon kilometre uçabildiği belirlendi.Kuzey sumrularının böylece Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın yaklaşık 6 katı, yani 2.4 milyon kilometre göç ettiği ortaya kondu.
https://tr.sputniknews.com/20220210/meksikada-kus-surusu-yere-cakildi-onlarca-kus-oldu-1053718542.html
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kuş, iklim değişikliği, göçmen

Araştırma: İklim değişikliği göçmen kuşların küçülmesine yol açıyor

16:33 13.05.2022 (güncellendi: 16:39 13.05.2022)
© AAAğaç, kuş
Ağaç, kuş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AA
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Dünya genelinde, iklim değişikliği bazı göçmen kuşların boyutunun küçülmesine ve göç güzergahının değişmesine yol açıyor.
Göçmen kuşların yaşam alanlarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak için bu yıl 14 Mayıs'ta, 'Dünya Göçmen Kuşlar Günü' kutlanıyor.
Yapılan araştırmalara göre birçok kuş, yiyecek, yaşam alanı ya da hava koşullarını takip etmek için yılın belli dönemlerinde okyanuslar ve kıtalar arasında gruplar halinde uçuyor.
Kuş türlerinin yüzde 40'ı (en az 4 bin tür) düzenli olarak göç ediyor ve bazıları okyanuslar arasında, diğerleri de çoğunlukla karada seyahat ediyor.
Bilim insanlarının son yıllarda yaptığı çalışmalar, iklim değişikliğine bağlı görülen mevsim değişikliklerinin, milyonlarca canlı gibi göçmen kuşların da etkilendiğini ortaya koydu.
ABD’de yapılan bir çalışmada, 1978-2006 yılları arasında (40 yıl içerisinde) 50’den fazla kuş türünün boyutunda küçülme gözlendi.
Ecology Letters’ın verilerine göre, Kuzey Amerika'nın soğuk bölgelerinde üreyerek kışları Chicago'nun güneyinde geçirmek için göç eden 52 türün ortalama vücut ağırlıkları yüzde 2.6 oranında azaldı.
Bunun yanı sıra, uzun göç yollarını kat edebilmek için kanat açıklıklarının ise yüzde 1,3 oranında arttığı belirlendi.

Milyonlarca kuş küresel ısınma sebebiyle bahar yolculuğuna erken başlıyor

İklim değişikliklerinin göçmen kuşlar üzerindeki bir diğer etkisi ise göç rotasında yaşanan değişiklikler oluyor.
Scientific American internet sitesinin verilerine göre, sıcaklıkların artması, her bahar göç eden kuşların biraz daha erken yola çıkmasına yol açıyor. Uzmanlar, milyonlarca kuşun incelendiği çalışmada, bahar göçünün iklim değişikliğine bağlı olarak her yıl daha erken başladığını ifade ediyor.
Göçmen kuşların, yiyecek ve yaşam alanı için yaptığı yolculuğun değişmesinin yeni bitkilerin türemesi gibi olaylara neden olabileceği tahmin ediliyor.
Göçmen kuşların daha önce hiç bulunmadıkları bir bölgeyi göç rotalarına ekleyebilirken belirli bir süre kaldıkları bölgede artık daha uzun ya da daha kısa bir süre konaklayabildiği gözlemleniyor.

Dünyanın en uzun mesafe göç eden kuş: Kuzey sumrusu

Sumrugiller familyasından, ortalama 30 yıl yaşayan kuzey sumrusu, dünyanın en uzun mesafe göç eden kuş türü olarak biliniyor. Bu kuş türü, her yıl Grönland ile Antarktika arasındaki uzun bir rotayı takip ederek göç ediyor.
Son yıllarda gelişen teknolojiyle takip edilen bu kuş türünün, gidiş dönüş ortalama 2.4 milyon kilometre uçabildiği belirlendi.
Kuzey sumrularının böylece Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın yaklaşık 6 katı, yani 2.4 milyon kilometre göç ettiği ortaya kondu.
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