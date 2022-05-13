https://tr.sputniknews.com/20220513/asansor-kabini-iscilerin-uzerine-dustu-1-olu-2-yarali-1056347722.html
Asansör kabini işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Asansör kabini işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Giresun'da tadilat yapılan bir otelde, işçilerin üzerine asansör kabini düştü. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T16:12+0300
2022-05-13T16:12+0300
2022-05-13T16:12+0300
türkiye
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asansör
kaza
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Giresun Limanı yanındaki Atatürk Bulvarı'nda tadilat yapılan otelin asansör boşluğunda çalışan 3 işçinin üzerine kabin düştü.İhbarla bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.Ekiplerin çalışması ile bulundukları yerden çıkarılan işçilerden Ahmet Dağdeviren olay yerinde hayatını kaybetti, Metin Demir ile Sinan Arslan da ambulanslarla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220510/sumeladaki-kazi-sirasinda-arkeologlar-mahzen-buldu-1056241790.html
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giresun, asansör, kaza
Asansör kabini işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı
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Giresun'da tadilat yapılan bir otelde, işçilerin üzerine asansör kabini düştü. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.
Giresun Limanı yanındaki Atatürk Bulvarı'nda tadilat yapılan otelin asansör boşluğunda çalışan 3 işçinin üzerine kabin düştü.
İhbarla bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.
Ekiplerin çalışması ile bulundukları yerden çıkarılan işçilerden Ahmet Dağdeviren olay yerinde hayatını kaybetti, Metin Demir ile Sinan Arslan da ambulanslarla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.