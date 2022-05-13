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Asansör kabini işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Asansör kabini işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Giresun'da tadilat yapılan bir otelde, işçilerin üzerine asansör kabini düştü. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T16:12+0300
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türkiye
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asansör
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Giresun Limanı yanındaki Atatürk Bulvarı'nda tadilat yapılan otelin asansör boşluğunda çalışan 3 işçinin üzerine kabin düştü.İhbarla bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.Ekiplerin çalışması ile bulundukları yerden çıkarılan işçilerden Ahmet Dağdeviren olay yerinde hayatını kaybetti, Metin Demir ile Sinan Arslan da ambulanslarla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220510/sumeladaki-kazi-sirasinda-arkeologlar-mahzen-buldu-1056241790.html
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giresun, asansör, kaza

Asansör kabini işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı

16:12 13.05.2022
© İHA / AHMET BİLGEgiresun kaza
giresun kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© İHA / AHMET BİLGE
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Giresun'da tadilat yapılan bir otelde, işçilerin üzerine asansör kabini düştü. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.
Giresun Limanı yanındaki Atatürk Bulvarı'nda tadilat yapılan otelin asansör boşluğunda çalışan 3 işçinin üzerine kabin düştü.
İhbarla bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.
Ekiplerin çalışması ile bulundukları yerden çıkarılan işçilerden Ahmet Dağdeviren olay yerinde hayatını kaybetti, Metin Demir ile Sinan Arslan da ambulanslarla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sümela'daki kazı sırasında arkeologlar mahzen buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
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Sümela'daki kazı sırasında arkeologlar mahzen buldu
10 Mayıs, 12:25
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