https://tr.sputniknews.com/20220513/asansor-kabini-iscilerin-uzerine-dustu-1-olu-2-yarali-1056347722.html

Asansör kabini işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Asansör kabini işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun'da tadilat yapılan bir otelde, işçilerin üzerine asansör kabini düştü. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T16:12+0300

2022-05-13T16:12+0300

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türkiye

giresun

asansör

kaza

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Giresun Limanı yanındaki Atatürk Bulvarı'nda tadilat yapılan otelin asansör boşluğunda çalışan 3 işçinin üzerine kabin düştü.İhbarla bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.Ekiplerin çalışması ile bulundukları yerden çıkarılan işçilerden Ahmet Dağdeviren olay yerinde hayatını kaybetti, Metin Demir ile Sinan Arslan da ambulanslarla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220510/sumeladaki-kazi-sirasinda-arkeologlar-mahzen-buldu-1056241790.html

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giresun, asansör, kaza