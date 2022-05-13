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Ay'dan getirilen toprakta ilk kez bitki yetiştirildi
Ay'dan getirilen toprakta ilk kez bitki yetiştirildi
ABD’de bulunan Florida Üniversitesi’ndeki bilim adamları, Ay’dan getirilen toprakta ilk kez bitki yetiştirildiğini açıkladı. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T15:37+0300
2022-05-13T15:48+0300
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
yaşam
ay
bitki
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ABD’deki Florida Üniversitesi’nde bilim adamları çığır açan bir çalışmaya imza attı. Bilim adamları tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda 1969-1972 Apollo görevi sırasında Ay’dan Dünya’ya getirilen topraklarda ilk kez bitki yetiştirildi. Bu çalışmanın, Ay'da uzun süre kalabilmek için çok önemli olduğu belirtilirken, tohumların sürpriz bir şekilde 2 gün içinde filizlendiği öğrenildi. Bulgular hakkında bir makale kaleme alan Florida Üniversitesi’nden Profesör Anna-Lisa Paul, “Sizlere nasıl şaşkın olduğumuzu anlatamam. Ay örneğindeki veya kontrol altındaki her bitki, 6 gün boyunca aynı gözüküyordu” dedi.Günler sonrasında bitkilerde farklılıkların gelişmeye başladığı, Ay'dan getirilen toprakta bulunan bitkilerin stres belirtileri gösterdiği, daha yavaş geliştikleri ve bodur kaldıkları ifade edildi.Bitkilerde yaşanan bu değişimlerin dünyevi etkiler olduğu belirtilirken, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Yöneticisi Bill Nelson konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:Ay'dan getirilen kaynaklar sınırlıAraştırmalarını sürdüren bilim adamları için Ay'dan getirilen çok fazla toprak bulunmazken, Florida Üniversitesi’ndeki araştırma grubuna onlarca yıldır kilitli tutulan kaynaklardan her bir bitki için 1 kilogram toprak verildi. NASA astronotları 1969’dan itibaren 3 yıllık süreçte Ay yüzeyinden 382 kilogram Ay taşı, çekirdek numuneleri, çakıl taşları, kum ve toz getirmişti.NASA 1972’den beri ilk kez, 2025 yılında insanları Ay’a götürmeyi planlıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210904/nasa-astronotunun-yetistirdigi-biber-fideleri-cicek-acti-1048610754.html
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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), ay, bitki

Ay'dan getirilen toprakta ilk kez bitki yetiştirildi

15:37 13.05.2022 (güncellendi: 15:48 13.05.2022)
© İHAAy'dan getirilen toprakta ilk kez yetiştirilen bitki
Ay'dan getirilen toprakta ilk kez yetiştirilen bitki - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© İHA
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ABD’de bulunan Florida Üniversitesi’ndeki bilim adamları, Ay’dan getirilen toprakta ilk kez bitki yetiştirildiğini açıkladı.
ABD’deki Florida Üniversitesi’nde bilim adamları çığır açan bir çalışmaya imza attı. Bilim adamları tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda 1969-1972 Apollo görevi sırasında Ay’dan Dünya’ya getirilen topraklarda ilk kez bitki yetiştirildi. Bu çalışmanın, Ay'da uzun süre kalabilmek için çok önemli olduğu belirtilirken, tohumların sürpriz bir şekilde 2 gün içinde filizlendiği öğrenildi.
Bulgular hakkında bir makale kaleme alan Florida Üniversitesi’nden Profesör Anna-Lisa Paul, “Sizlere nasıl şaşkın olduğumuzu anlatamam. Ay örneğindeki veya kontrol altındaki her bitki, 6 gün boyunca aynı gözüküyordu” dedi.
Günler sonrasında bitkilerde farklılıkların gelişmeye başladığı, Ay'dan getirilen toprakta bulunan bitkilerin stres belirtileri gösterdiği, daha yavaş geliştikleri ve bodur kaldıkları ifade edildi.
© İHAABD'de bulunan Florida Üniversitesi'ndeki bilim adamları, Ay'dan getirilen toprakta ilk kez bitki yetiştirildiğini açıkladı.
ABD'de bulunan Florida Üniversitesi'ndeki bilim adamları, Ay'dan getirilen toprakta ilk kez bitki yetiştirildiğini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
ABD'de bulunan Florida Üniversitesi'ndeki bilim adamları, Ay'dan getirilen toprakta ilk kez bitki yetiştirildiğini açıkladı.
© İHA
Bitkilerde yaşanan bu değişimlerin dünyevi etkiler olduğu belirtilirken, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Yöneticisi Bill Nelson konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bu araştırma, NASA’nın uzun vadeli insani keşif hedefleri için kritik öneme sahip. Çünkü, derin uzayda yaşayan ve faaliyet gösteren gelecek astronotlar için gıda kaynakları geliştirmek amacıyla Ay’daki ve Mars’taki kaynakları kullanmamız gerekecek. Bu temel bitki yetiştirme araştırması aynı zamanda NASA’nın, dünyada gıda kıtlığı olan bölgelerde bitkilerin stresli koşulların üstesinden nasıl geleceğini anlamasına yardım edecek ve tarımsal yenilikleri ortaya çıkarmak için nasıl çalıştığının da önemli bir örneği olacak.”

Ay'dan getirilen kaynaklar sınırlı

Araştırmalarını sürdüren bilim adamları için Ay'dan getirilen çok fazla toprak bulunmazken, Florida Üniversitesi’ndeki araştırma grubuna onlarca yıldır kilitli tutulan kaynaklardan her bir bitki için 1 kilogram toprak verildi. NASA astronotları 1969’dan itibaren 3 yıllık süreçte Ay yüzeyinden 382 kilogram Ay taşı, çekirdek numuneleri, çakıl taşları, kum ve toz getirmişti.
NASA 1972’den beri ilk kez, 2025 yılında insanları Ay’a götürmeyi planlıyor.
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