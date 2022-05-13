https://tr.sputniknews.com/20220513/aydan-getirilen-toprakta-ilk-kez-bitki-yetistirildi-1056346264.html

Ay'dan getirilen toprakta ilk kez bitki yetiştirildi

Ay'dan getirilen toprakta ilk kez bitki yetiştirildi

ABD’de bulunan Florida Üniversitesi’ndeki bilim adamları, Ay’dan getirilen toprakta ilk kez bitki yetiştirildiğini açıkladı. 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T15:37+0300

2022-05-13T15:37+0300

2022-05-13T15:48+0300

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

yaşam

ay

bitki

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ABD’deki Florida Üniversitesi’nde bilim adamları çığır açan bir çalışmaya imza attı. Bilim adamları tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda 1969-1972 Apollo görevi sırasında Ay’dan Dünya’ya getirilen topraklarda ilk kez bitki yetiştirildi. Bu çalışmanın, Ay'da uzun süre kalabilmek için çok önemli olduğu belirtilirken, tohumların sürpriz bir şekilde 2 gün içinde filizlendiği öğrenildi. Bulgular hakkında bir makale kaleme alan Florida Üniversitesi’nden Profesör Anna-Lisa Paul, “Sizlere nasıl şaşkın olduğumuzu anlatamam. Ay örneğindeki veya kontrol altındaki her bitki, 6 gün boyunca aynı gözüküyordu” dedi.Günler sonrasında bitkilerde farklılıkların gelişmeye başladığı, Ay'dan getirilen toprakta bulunan bitkilerin stres belirtileri gösterdiği, daha yavaş geliştikleri ve bodur kaldıkları ifade edildi.Bitkilerde yaşanan bu değişimlerin dünyevi etkiler olduğu belirtilirken, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Yöneticisi Bill Nelson konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:Ay'dan getirilen kaynaklar sınırlıAraştırmalarını sürdüren bilim adamları için Ay'dan getirilen çok fazla toprak bulunmazken, Florida Üniversitesi’ndeki araştırma grubuna onlarca yıldır kilitli tutulan kaynaklardan her bir bitki için 1 kilogram toprak verildi. NASA astronotları 1969’dan itibaren 3 yıllık süreçte Ay yüzeyinden 382 kilogram Ay taşı, çekirdek numuneleri, çakıl taşları, kum ve toz getirmişti.NASA 1972’den beri ilk kez, 2025 yılında insanları Ay’a götürmeyi planlıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210904/nasa-astronotunun-yetistirdigi-biber-fideleri-cicek-acti-1048610754.html

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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), ay, bitki