https://tr.sputniknews.com/20220513/bakan-cavusoglu-berlinde-nato-toplantisina-katilacak-1056346105.html

Bakan Çavuşoğlu, Berlin'de NATO toplantısına katılacak

Bakan Çavuşoğlu, Berlin'de NATO toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14-15 Mayıs tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'na katılacak. 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T15:31+0300

2022-05-13T15:31+0300

2022-05-13T15:31+0300

politika

nato

dışişleri bakanlığı

berlin

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Berlin’de 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına iştirak edecektir. Toplantıda Ukrayna dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesinde yaşanan güncel gelişmelerin yanı sıra NATO’nun müteakip Stratejik Konsepti, Madrid Zirvesi hazırlıkları gibi NATO’nun gündemindeki öncelikli konular ele alınacaktır" denildi.

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nato, dışişleri bakanlığı, berlin