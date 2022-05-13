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Bakan Çavuşoğlu, Berlin'de NATO toplantısına katılacak
Bakan Çavuşoğlu, Berlin'de NATO toplantısına katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14-15 Mayıs tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'na katılacak. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T15:31+0300
2022-05-13T15:31+0300
politika
nato
dışişleri bakanlığı
berlin
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Berlin’de 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına iştirak edecektir. Toplantıda Ukrayna dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesinde yaşanan güncel gelişmelerin yanı sıra NATO’nun müteakip Stratejik Konsepti, Madrid Zirvesi hazırlıkları gibi NATO’nun gündemindeki öncelikli konular ele alınacaktır" denildi.
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nato, dışişleri bakanlığı, berlin

Bakan Çavuşoğlu, Berlin'de NATO toplantısına katılacak

15:31 13.05.2022
© AAİslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14-15 Mayıs tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'na katılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Berlin’de 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına iştirak edecektir. Toplantıda Ukrayna dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesinde yaşanan güncel gelişmelerin yanı sıra NATO’nun müteakip Stratejik Konsepti, Madrid Zirvesi hazırlıkları gibi NATO’nun gündemindeki öncelikli konular ele alınacaktır" denildi.
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