https://tr.sputniknews.com/20220513/bakan-ersoy-dunyada-amerikadan-sonra-en-fazla-dizi-film-ihrac-eden-ulke-turkiye-1056335131.html

Bakan Ersoy: Dünyada Amerika'dan sonra en fazla dizi film ihraç eden ülke Türkiye

Bakan Ersoy: Dünyada Amerika'dan sonra en fazla dizi film ihraç eden ülke Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dizilerimiz şu anda 150'den fazla ülkede izleniyor. Dünyada Amerika'dan sonra en fazla dizi film ihraç eden ülke... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T11:01+0300

2022-05-13T11:01+0300

2022-05-13T11:01+0300

yaşam

türkiye

dizi

film

kültür ve turizm bakanlığı

mehmet nuri ersoy

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 7’nci Altın Baklava Uluslararası Öğrenci Film Festivaline katılmak üzere Gaziantep’e geldi. Programda konuşan Bakan Ersoy, 2019 yılında sinema kanununda yapılan değişiklikle olumlu sonuçlar alındığını ve Türkiye’nin film üretim merkezi haline getirildiğini söyledi.Bakanlık olarak sanata verilen önemin ve yatırımların artarak devam edeceğini söyleyen Ersoy, şunları söyledi:'Yerli film üretim sayımız 17 kat arttı'Türkiye’nin Amerika’dan sonra en fazla dizi film ihraç eden ülke olduğunu söyleyen Ersoy, şu ifadeleri kullandı:'Ülkemiz artık dünyanın önemli sanat üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir'Son dönemler bu alanda yapılan desteklemelerin ve yatırımların ardından Türkiye’nin önemli sanat üretim merkezi haline geldiğini söyleyen Ersoy sözlerini şöyle tamamladı:

https://tr.sputniknews.com/20220425/turk-urunleri-fenomenler-ve-dizilerle-tanitilacak-1055817915.html

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türkiye, dizi, film, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy