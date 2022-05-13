https://tr.sputniknews.com/20220513/bakan-kirisci-tarim-uretimini-destekleyen-bir-hukumet-var-1056357380.html

Bakan Kirişci: Tarım üretimini destekleyen bir hükümet var

Bakan Kirişci: Tarım üretimini destekleyen bir hükümet var

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım üretimini desteklerini belirterek, ülkenin tarım ve gıda sektöründe net ihracatçı bir ülke olduğunu söyledi. 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T23:41+0300

2022-05-13T23:41+0300

2022-05-13T23:41+0300

ekonomi

vahit kirişçi

tarım ve orman bakanlığı

tarım

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Kirişci, Çatalca'da Yerli ve Milli Sebze Fide ve Ayçiçeği Tohumu Dağıtımı Töreni'nde yaptığı konuşmada, yarın Çiftçiler Günü'nün kutlanacağını hatırlatarak, üreten insanların gününün uluslararası düzeyde bir etkinlikle kutlandığını anlattı.Çatalca'nın İstanbul'un alan itibarıyla büyük ilçelerinden olduğunu belirten Kirişci, "Bu konuda İstanbul'da bizi en mutlu eden ilçelerimizin başında geliyor. İstanbul'u belki de doyurabilecek bir üretimi ziyadesiyle bu ilçemizde gerçekleştirmek mümkün. İnşallah başta Çatalca pirincimiz olmak üzere bütün bu bölgeye has olan ürünlerimizin coğrafi işaretleri önce ulusal, sonra da uluslararası düzeyde olur." diye konuştu.Dünyanın birçok ülkesinde uzunca bir dönem insanların "Ben çiftçi çocuğuyum." veya "Ben çiftçiyim." demekten adete hicap duyar hale geldiğini anlatan Kirişci, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının tarımın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.Türkiye'deki çiftçinin ürettiğini belirten Kirişci, "Bu üretimi destekleyen bir hükümet var. Başından beri bu desteği sürdürmeye devam ediyor. Ocak-şubat-mart ayı döneminde Türkiye'nin toplam tarımsal ihracatı 7,2 milyar dolar. Bu 3 aylık sürede elbette Türkiye'nin ithal ettiği de var ama ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 146 yani Türkiye tarım ve gıda sektöründe net ihracatçı bir ülkedir." açıklamasında bulundu.Üretici için fide, fidan ve tohumun önemine değinen Kirişci, şöyle devam etti:"Bakanlık olarak sizleri bürokrasiden kurtaracak sözleşmeli üretimi olabildiğince yayacak basit, anlaşılabilir, sade bir destekleme uygulamasını hayata geçireceğiz. Bu Cumhuriyetimizin inşallah 2. yüz yılında yani 2023'te üreteceğimiz ürünler de dahil olmak üzere hepimizin bu uygulamayla bu ürünlerin üretildiğini hep birlikte göreceğiz. Dijitalleşmeyi alabildiğince bu sektörün kullandığından bütün çiftçilerimizi haberdar etmiş olacağız."

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vahit kirişçi, tarım ve orman bakanlığı, tarım