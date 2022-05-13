https://tr.sputniknews.com/20220513/bakan-varank-kaftancioglu-kararini-elestirmek-ikiyuzluluktur-1056341036.html

Bakan Varank: Kaftancıoğlu kararını eleştirmek ikiyüzlülüktür

Bakan Varank: Kaftancıoğlu kararını eleştirmek ikiyüzlülüktür

Bakan Varank, Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezası hakkında yapılan eleştirilerle ilgili, "Bu ülkede hukuk var’ diyorsunuz ama sizin aleyhinize... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T13:36+0300

2022-05-13T13:36+0300

2022-05-13T13:44+0300

canan kaftancıoğlu

politika

mustafa varank

chp

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığını ziyaret etti.Varank ziyaretinde, Yargıtay’ın dün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bir kararı onadığını hatırlatarak, “CHP’nin İstanbul İl Başkanı ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalar, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili bir ceza aldı bu il başkanı. Siyasetin içinde olanlar bu kişinin nasıl bir kişi olduğunu gayet iyi bilir. Sosyal medya kullananlar bu kişinin nasıl bir tavır içinde olduğunu gayet iyi bilir. Şimdi bu hanımefendi halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten tutun da Cumhurbaşkanına hakaretten ve başka birtakım suçlardan dolayı ceza aldı. Bakıyorsunuz muhalefet partilerine ve onların kuyruğuna takılanlara sanki bu işin planlı bir iş olduğunu ima edercesine özgürlükten, demokrasiden dem vuruyorlar” diye konuştu.‘Bu ülkede kimseye ayrımcılık yapılmaz’Mustafa Varank, şöyle devam etti:Bakan Varank konuşmasında, dün Bilecik’te bir demir çelik fabrikasında yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden işçiler için Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı olan bir işçiye de acil şifalar dileklerini iletti.

https://tr.sputniknews.com/20220513/oztrak-istanbul-il-baskanimiz-hakkinda-verilen-hukum-sarayin-istek-ve-arzusuna-gore-verilmistir--1056335538.html

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canan kaftancıoğlu, mustafa varank, chp