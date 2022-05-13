https://tr.sputniknews.com/20220513/balyoz-davasinda-istenen-cezalar-belli-oldu-1056336096.html

Balyoz davasında istenen cezalar belli oldu

Balyoz davasında istenen cezalar belli oldu

Yeniden görülen Balyoz davasında, aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın 3 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T11:26+0300

2022-05-13T11:26+0300

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çetin doğan

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Balyoz davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.Savcı; beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi.Bir sanığın ise vefat ettiği belirtilerek hakkındaki yargılamanın düşmesine karar verilmesi talep edildi.Beraat kararları bozulmuştuYargıtay 16. Ceza Dairesi, Balyoz davasında Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'a verilen beraat kararının oy birliğiyle bozulmasına karar vermişti.Kararın gerekçesinde, sanıkların eylemlerinin, "suç için anlaşma" suçunu oluşturduğu belirtildi.2010 yılında başlayan Balyoz soruşturmasının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir kumpası olduğu ortaya çıkmıştı.Davada ceza alan 325 ismin tamamı, yeniden yargılanmış ve tamamı beraat etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220304/balyoz-kumpasi-davasinda-karar-baransuya-13-yil-hapis-cezasi-1054439431.html

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