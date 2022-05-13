Türkiye
SON DAKİKA| Çalışma Bakanı: Enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220513/balyoz-davasinda-istenen-cezalar-belli-oldu-1056336096.html
Balyoz davasında istenen cezalar belli oldu
Balyoz davasında istenen cezalar belli oldu
Yeniden görülen Balyoz davasında, aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın 3 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T11:26+0300
2022-05-13T11:26+0300
türkiye
balyoz
balyoz davası
türkiye
istanbul
çetin doğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050994226_0:116:2000:1241_1920x0_80_0_0_f4b47429436daf3de41a652978506bf1.jpg
Balyoz davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.Savcı; beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi.Bir sanığın ise vefat ettiği belirtilerek hakkındaki yargılamanın düşmesine karar verilmesi talep edildi.Beraat kararları bozulmuştuYargıtay 16. Ceza Dairesi, Balyoz davasında Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'a verilen beraat kararının oy birliğiyle bozulmasına karar vermişti.Kararın gerekçesinde, sanıkların eylemlerinin, "suç için anlaşma" suçunu oluşturduğu belirtildi.2010 yılında başlayan Balyoz soruşturmasının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir kumpası olduğu ortaya çıkmıştı.Davada ceza alan 325 ismin tamamı, yeniden yargılanmış ve tamamı beraat etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220304/balyoz-kumpasi-davasinda-karar-baransuya-13-yil-hapis-cezasi-1054439431.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050994226_96:0:1905:1357_1920x0_80_0_0_0d234556b7b372996eba3ad7b2049613.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
balyoz, balyoz davası, türkiye, istanbul, çetin doğan

Balyoz davasında istenen cezalar belli oldu

11:26 13.05.2022
© AAÇetin Doğan
Çetin Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Yeniden görülen Balyoz davasında, aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın 3 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.
Balyoz davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.
Savcı; beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi.
Bir sanığın ise vefat ettiği belirtilerek hakkındaki yargılamanın düşmesine karar verilmesi talep edildi.

Beraat kararları bozulmuştu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Balyoz davasında Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'a verilen beraat kararının oy birliğiyle bozulmasına karar vermişti.

Kararın gerekçesinde, sanıkların eylemlerinin, "suç için anlaşma" suçunu oluşturduğu belirtildi.
2010 yılında başlayan Balyoz soruşturmasının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir kumpası olduğu ortaya çıkmıştı.

Davada ceza alan 325 ismin tamamı, yeniden yargılanmış ve tamamı beraat etmişti.
Mehmet Baransu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
TÜRKİYE
Balyoz kumpası davasında karar: Baransu'ya 13 yıl hapis cezası
4 Mart, 17:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала