https://tr.sputniknews.com/20220513/batili-parali-askerler-ukrayna-ordusundan-sikayetci-bizi-yem-olarak-kullaniyorlar-1056353184.html

Batılı paralı askerler Ukrayna ordusundan şikayetçi: Bizi yem olarak kullanıyorlar

Batılı paralı askerler Ukrayna ordusundan şikayetçi: Bizi yem olarak kullanıyorlar

Ukrayna’daki Batılı paralı askerler, Rus ordusunun çatışma alanındaki bariz üstünlüğü ve Ukrayna ordusundaki kötü organizasyonu ve yolsuzluğu şikayet etti. 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T19:29+0300

2022-05-13T19:29+0300

2022-05-13T19:39+0300

ukrayna krizi

ukrayna

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paralı asker

ukrayna krizi

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Telegraph, Ukrayna’da çatışan Batılı paralı askerlerin ifadelerini yayınladı.Kiev Bölgesi’ndeki çatışmalara katılan emekli bir İngiliz denizci, “Burada ezilenler bizleriz. Ruslar hakkında ne söyleseniz söyleyin, onlar gelişmiş askeri ekipmanlar kullanan/sahip profesyonel bir ordu” ifadesini kullandı.Özellikle Rus insansız hava araçlarının etkinliğine dikkat çeken İngiliz paralı asker, bu araçların Rus topçulara, Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı askerlerin net koordinatlarını bildirdiğini anlattı. İngiliz, savaşın ilk iki haftasında birkaç kez böyle ‘tehlikeli duruma’ düştüğünü söyledi.Ortadoğu’da savaş tecrübesine sahip eski ABD’li asker Michael, Rus silahının yanı sıra, Ukraynalı müttefiklerin ‘dost ateşine’ de maruz kaldıklarını belirterek, “Yanlış komutanın emrine girersen yem olarak kullanılma şansın var. Diğerleriyle bağlantı kurmadan savaş alanında olmak çok tehlikeli. Silah arkadaşların tarafından öldürülebilirsin” dedi.Yabancıların ayrıca Ukrayna ordusunda büyük yolsuzlukla karşılaştığını ve bunun, görevi yerine getirmeyi zorlaştırdığını anlatan Michael, “Bir de orada yolsuzluk var. Sıradan teçhizat ve ekipman bile kayboluyor. Sıkça silahın olduğu ama mühimmatın olmadığı durumlar yaşanıyor. Zırhlı yelekler yok, ilk yardım çantaları yok. Hepimiz savaşmak istiyoruz ama onlar işimizi kolaylaştırmıyor” diye konuştu.Gazetenin deneyimli keskin nişancı olarak tanımladığı bir diğer Batılı militan, dört Ukraynalı gönüllüden oluşan bir grubun başına atandığını ve Rus keskin nişancıların mevzilerine saldırma görevini aldığını anlattı. Ama Ukrayna ordu komutanlığının, profesyonel Rus askerlere karşı, av tüfekleriyle donatılan ve asla “tilkiden daha tehlikeli hiçbir şey öldürmeyen” yerli köylüleri gönderdiği ortaya çıktı. Paralı asker, “intiharcılar için saçma bir görev” olarak nitelendirdiği bu operasyonu iptal etmek zorunda kaldı.İngiliz Matt Robinson, gazeteye açıklamasında, Batı’dan Ukrayna’ya gelen yabancıların büyük kısmının temel amacının birilerini öldürmek olduğunu doğrudan itiraf etti. Topçu birlikler yüzünden birçok yabancı militanın bu fırsatı değerlendiremediğini şikayet eden Yorkshire’li Robinson, “Birini vurma şansınız doğmadan çok önce mermi yüzünden ölme şansınız çok daha yüksek” dedi.

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ukrayna, rusya, paralı asker, ukrayna krizi, abd