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Bazı madenlerde devlet hakkı oranı yüzde 25 artırıldı
Bazı madenlerde devlet hakkı oranı yüzde 25 artırıldı
Maden Kanunu kapsamında bazı madenler için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırıldı. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T10:37+0300
2022-05-13T10:37+0300
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Maden Kanunu'na ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, Maden Kanunu'nun 2'nci maddesi kapsamında yer alan 1'inci, 2'nci ve 3'üncü grup madenler için devlet hakkı oranı yüzde 25 artırımlı uygulanacak.Daha önce devlet hakkı oranının yüzde 25 artırımlı olarak uygulanması kararlaştırılan altın, alüminyum, bakır, çinko, demir, gümüş, krom ve kurşun dışındaki 4'üncü grup madenler ile 5'inci grup madenler için de bu oran yüzde 25 artırımlı olacak.2021 Ağustos ayında da kurşun madenlerinden alınan devlet hakkı yüzde 25 artırımlı olarak uygulanmıştı. Öte yandan Resmi Gazete'de yer alan diğer Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan bazı alanların Petro Global Liman İşletmeciliği ve Depolama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmesine ilişkin kararın yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.Endüstri Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca söz konusu yatırımcı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak tutar, sabit yatırım tutarının binde biri olarak belirlendi.
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türkiye, maden, resmi gazete

Bazı madenlerde devlet hakkı oranı yüzde 25 artırıldı

10:37 13.05.2022
© AAMaden arama
Maden arama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AA
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Maden Kanunu kapsamında bazı madenler için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırıldı.
Maden Kanunu'na ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Maden Kanunu'nun 2'nci maddesi kapsamında yer alan 1'inci, 2'nci ve 3'üncü grup madenler için devlet hakkı oranı yüzde 25 artırımlı uygulanacak.
Daha önce devlet hakkı oranının yüzde 25 artırımlı olarak uygulanması kararlaştırılan altın, alüminyum, bakır, çinko, demir, gümüş, krom ve kurşun dışındaki 4'üncü grup madenler ile 5'inci grup madenler için de bu oran yüzde 25 artırımlı olacak.
2021 Ağustos ayında da kurşun madenlerinden alınan devlet hakkı yüzde 25 artırımlı olarak uygulanmıştı.

Öte yandan Resmi Gazete'de yer alan diğer Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan bazı alanların Petro Global Liman İşletmeciliği ve Depolama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmesine ilişkin kararın yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.

Endüstri Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca söz konusu yatırımcı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak tutar, sabit yatırım tutarının binde biri olarak belirlendi.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
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