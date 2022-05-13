Beşiktaş Başkanı Çebi'den Ali Koç için söylediği iddia edilen 'şaklaban' ifadesi hakkında açıklama

"Ben hiçbir zaman için aile terbiyem gereği ve Beşiktaş'ın duruşu gereği etik olmayan bir şekilde bir başka takımın ne başkanına ne de Fenerbahçe Kulübü'nün başkanına böyle bir ifade kullanmam. Bu söz konusu olamaz. Kaldı ki Koç ailesi ve özellikle Rahmi Koç, Beşiktaş için çok değerli bir insandır. Bize bugüne kadar verdiği destekler ortadadır. Beşiktaş'a canı gönülden, karşılık beklemeden destek veren bir Rahmi Koçumuz var. Abimizdir, büyüğümüzdür, çok büyük değerimizdir. Onun soyadını taşıyan evladına bizim böyle bir ifade kullanmamız söz konusu değildir. Bu kasıtlı olarak birileri tarafından başka yere çekilmiştir. Bu, benim benden beklenen tavır ve davranışa karşılık 'Ben böyle bir adam değilim' demenin bir ifadesi olmuştur."