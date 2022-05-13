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Beşiktaş Başkanı Çebi'den Ali Koç için söylediği iddia edilen 'şaklaban' ifadesi hakkında açıklama
Beşiktaş Başkanı Çebi'den Ali Koç için söylediği iddia edilen 'şaklaban' ifadesi hakkında açıklama
Fenerbahçe ile oynanan derbi maç öncesinde Dolmabahçe'de taraftarlarla girdiği diyaloğun yanlış anlaşıldığını söyleyen Beşiktaş Başkanı Çebi, şaklaban ve şebek... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T12:04+0300
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ali koç
spor
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için söylediği iddia edilen 'şaklaban' kelimesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.Fenerbahçeli bazı sosyal medya hesaplarının, söylemlerini çarpıttığını ifade eden başkan, şunları kaydetti:‘Buna şiddetle karşı çıkıyorum’"Buna şiddetle karşı çıkıyorum" diyen Çebi, şöyle devam etti:
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ali koç, ahmet nur çebi

Beşiktaş Başkanı Çebi'den Ali Koç için söylediği iddia edilen 'şaklaban' ifadesi hakkında açıklama

12:04 13.05.2022 (güncellendi: 12:11 13.05.2022)
© İHA Ahmet Nur Çebi
 Ahmet Nur Çebi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© İHA
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Fenerbahçe ile oynanan derbi maç öncesinde Dolmabahçe'de taraftarlarla girdiği diyaloğun yanlış anlaşıldığını söyleyen Beşiktaş Başkanı Çebi, şaklaban ve şebek ifadeleriyle sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u hedef almadığını söyledi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için söylediği iddia edilen 'şaklaban' kelimesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçeli bazı sosyal medya hesaplarının, söylemlerini çarpıttığını ifade eden başkan, şunları kaydetti:
"Beşiktaş meydanından Dolmabahçe'yi geçene kadar Beşiktaş taraftarı tarafından sevgiyle karşılandık. Bu bizi motive ediyor ama Beşiktaş taraftarını provoke etmeye çalışan birkaç kişinin söylemlerine maruz kaldık. Bunlar daha sonra video olarak çıktı ve kamuoyu önünde günlerdir tartışıldı. Rakip takıma ait olduğu düşünülen bir sitenin, olmayan bazı şeyleri varmış gibi anlatmaya çalışmasını şiddetle kınıyorum. Taraftarımın zaman zaman hakemlerle ilgili elimi masaya vurmadığım ve vurmam gerektiği şeklinde bir talebi oluyor. Bunu anlayışla karşılıyorum. Hep şunu söyledim, ben şov yapmam. Yapmam gerekenleri gerekli mercilere gidip kapıyı çalarak, dertlerimi anlatarak problemi çözmeye çalışan bir adamım. Bunu gösteriş olsun diye şov olsun diye yapmam. Şaklabanlık yapmam ifadesini, rol icabı bir şey yapmam anlamında söyledim. Buna rağmen sayın Ali Koç Bey'e karşı söylenmiş gibi algı oluşturulmaya çalışılıyor."

‘Buna şiddetle karşı çıkıyorum’

"Buna şiddetle karşı çıkıyorum" diyen Çebi, şöyle devam etti:
"Ben hiçbir zaman için aile terbiyem gereği ve Beşiktaş'ın duruşu gereği etik olmayan bir şekilde bir başka takımın ne başkanına ne de Fenerbahçe Kulübü'nün başkanına böyle bir ifade kullanmam. Bu söz konusu olamaz. Kaldı ki Koç ailesi ve özellikle Rahmi Koç, Beşiktaş için çok değerli bir insandır. Bize bugüne kadar verdiği destekler ortadadır. Beşiktaş'a canı gönülden, karşılık beklemeden destek veren bir Rahmi Koçumuz var. Abimizdir, büyüğümüzdür, çok büyük değerimizdir. Onun soyadını taşıyan evladına bizim böyle bir ifade kullanmamız söz konusu değildir. Bu kasıtlı olarak birileri tarafından başka yere çekilmiştir. Bu, benim benden beklenen tavır ve davranışa karşılık 'Ben böyle bir adam değilim' demenin bir ifadesi olmuştur."
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