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https://tr.sputniknews.com/20220513/beyaz-saray-kuzey-kore-bu-ay-7-kez-kitalararasi-balistik-fuze-denemesi-yapabilir-1056328390.html
Beyaz Saray: Kuzey Kore bu ay 7. kez kıtalararası balistik füze denemesi yapabilir
Beyaz Saray: Kuzey Kore bu ay 7. kez kıtalararası balistik füze denemesi yapabilir
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kuzey Kore'nin bu ay 7'nci kez kıtalararası balistik füze denemesi yapabileceğini ve bu bilgiyi müttefikleri ile paylaştıklarını... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T00:14+0300
2022-05-13T00:14+0300
dünya
abd
kuzey kore
balistik füze
kıtalararası balistik füze
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Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek hafta Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edeceğini anımsatan Psaki, Biden'ın Kuzey ile Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgeye gidip gitmeyeceğine ilişkin detay vermedi.Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemeleri konusunda da konuşan Psaki, "ABD, Kuzey Kore'nin 7'nci kez bu tarz bir füzeyi bu ay deneyebileceğine ilişkin istihbarat aldı. Bu bilgiyi ortak ve müttefiklerimizle paylaştık ve yakın koordinasyon halindeyiz." ifadesini kullandı.Psaki, Kuzey Kore'nin son zamanlarda yaptığı füze denemeleri ve açıklamaları da "istikrarı bozucu" olarak nitelendirerek Biden'ın gelecek haftaki ziyaretinin ana başlıklarından birinin de bu konu olacağını belirtti.6. sınıf öğrencisinden Psaki'ye soruÖte yandan, basın toplantısında 6. sınıf öğrencisi Rory Hu da çocuk eğitim dergisi Nick News adına Psaki'ye soru yöneltti.Hu, Psaki'ye Biden'ın çocukların zihinsel sağlığının sosyal medyada korunması konusunda ne tür politikalar izlediği yönünde bir soru yöneltti.Psaki ise Biden'ın bu konuya büyük önem verdiğini ve bu konuda ekibinin çalıştığını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220512/guney-kore-kuzey-korenin-denize-dogru-3-fuze-firlattigini-acikladi-1056309359.html
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abd, kuzey kore, balistik füze, kıtalararası balistik füze

Beyaz Saray: Kuzey Kore bu ay 7. kez kıtalararası balistik füze denemesi yapabilir

00:14 13.05.2022
© REUTERS / Kevin LamarqueBeyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kuzey Kore'nin bu ay 7'nci kez kıtalararası balistik füze denemesi yapabileceğini ve bu bilgiyi müttefikleri ile paylaştıklarını açıkladı.
Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek hafta Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edeceğini anımsatan Psaki, Biden'ın Kuzey ile Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgeye gidip gitmeyeceğine ilişkin detay vermedi.
Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemeleri konusunda da konuşan Psaki, "ABD, Kuzey Kore'nin 7'nci kez bu tarz bir füzeyi bu ay deneyebileceğine ilişkin istihbarat aldı. Bu bilgiyi ortak ve müttefiklerimizle paylaştık ve yakın koordinasyon halindeyiz." ifadesini kullandı.
Psaki, Kuzey Kore'nin son zamanlarda yaptığı füze denemeleri ve açıklamaları da "istikrarı bozucu" olarak nitelendirerek Biden'ın gelecek haftaki ziyaretinin ana başlıklarından birinin de bu konu olacağını belirtti.

6. sınıf öğrencisinden Psaki'ye soru

Öte yandan, basın toplantısında 6. sınıf öğrencisi Rory Hu da çocuk eğitim dergisi Nick News adına Psaki'ye soru yöneltti.
Hu, Psaki'ye Biden'ın çocukların zihinsel sağlığının sosyal medyada korunması konusunda ne tür politikalar izlediği yönünde bir soru yöneltti.
Psaki ise Biden'ın bu konuya büyük önem verdiğini ve bu konuda ekibinin çalıştığını söyledi.
Bir gün sonra Güney Kore buna karşılık olarak füze fırlatabileceğini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
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Seul: Kuzey Kore 3 füze fırlattı
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