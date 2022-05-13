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SON DAKİKA| Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı hayatını kaybetti
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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan hayatını kaybetti. Ülkede 40 gün yas ilan edildi. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
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birleşik arap emirlikleri (bae), şeyh halife bin zayid al nahyan

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı hayatını kaybetti

13:31 13.05.2022 (güncellendi: 13:38 13.05.2022)
© AAŞeyh Halife bin Zayid Al Nahyan
Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AA
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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan hayatını kaybetti. Ülkede 40 gün yas ilan edildi.
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