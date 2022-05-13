https://tr.sputniknews.com/20220513/birlesik-arap-emirlikleri-devlet-baskani-hayatini-kaybetti-1056340810.html
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan hayatını kaybetti. Ülkede 40 gün yas ilan edildi. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T13:31+0300
2022-05-13T13:31+0300
2022-05-13T13:38+0300
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birleşik arap emirlikleri (bae), şeyh halife bin zayid al nahyan
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı hayatını kaybetti
13:31 13.05.2022 (güncellendi: 13:38 13.05.2022) Abone ol
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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan hayatını kaybetti. Ülkede 40 gün yas ilan edildi.