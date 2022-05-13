https://tr.sputniknews.com/20220513/calisma-bakani-enflasyon-farkina-karsi-duzenlemelerin-hazirligini-yaptigimizi-belirtmek-isterim-1056336359.html

Çalışma Bakanı: Enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim

Çalışma Bakanı: Enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T11:33+0300

2022-05-13T11:33+0300

2022-05-13T11:46+0300

ekonomi

vedat bilgin

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

enflasyon

eyt

3600 ek gösterge

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyonun yüzde 70'e dayandığını söyledi. Bilgin ''Bunun bir çok sebebi var bir tanesi pandemi, enerji üretiminde artış var ve bizim ülkemizin hazırlıksız yakalanması'' dedi. Bilgin, 3600 ek gösterge çözümünü bu ay sonunda tamamlayacaklarını söyledi. Çalışma Bakanı, EYT'liler konusunun da önlerindeki dosyalar arasında olduğunu ve hepsini adım adım çözeceklerini belirtti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; enflasyon, 3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konularında önemli açıklamalar yaptı.Bilgin'in açıklamaları şöyle:''Enflasyon fevkalede ciddi boyutlara ulaşmış durumda, yüzde 70'e dayandı. Dünyada da öyle Almanya’da yüzde 30 dayandı. Bunun bir çok sebebi var bir tanesi pandemi, enerji üretiminde artış var ve bizim ülkemizin hazırlıksız yakalanması.Enflasyon düzenlemesiBiz daha nükleer enerjiyi yeni kuruyoruz. Temmuz ayında sadece enflasyona karşı düzenlemeleri yapmayacağız. Emekçilerimizi korumak için pek çok şef yapacağız. Emeklileri de koruyacağız onlar için de hazırlıklar var.3600 ek gösterge çözümünü bu ay sonunda tamamlayacağız. EYT'liler var hepsi önümüzdeki dosyalar hepsini adım adım çözeceğiz. Kimse merak etmesin kimseyi ezdirmeyeceğiz enflasyon karşında."

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vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, enflasyon, eyt, 3600 ek gösterge