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SON DAKİKA| Çalışma Bakanı: Enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim
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Çalışma Bakanı: Enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim
Çalışma Bakanı: Enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T11:33+0300
2022-05-13T11:46+0300
ekonomi
vedat bilgin
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
enflasyon
eyt
3600 ek gösterge
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyonun yüzde 70'e dayandığını söyledi. Bilgin ''Bunun bir çok sebebi var bir tanesi pandemi, enerji üretiminde artış var ve bizim ülkemizin hazırlıksız yakalanması'' dedi. Bilgin, 3600 ek gösterge çözümünü bu ay sonunda tamamlayacaklarını söyledi. Çalışma Bakanı, EYT'liler konusunun da önlerindeki dosyalar arasında olduğunu ve hepsini adım adım çözeceklerini belirtti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; enflasyon, 3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konularında önemli açıklamalar yaptı.Bilgin'in açıklamaları şöyle:''Enflasyon fevkalede ciddi boyutlara ulaşmış durumda, yüzde 70'e dayandı. Dünyada da öyle Almanya’da yüzde 30 dayandı. Bunun bir çok sebebi var bir tanesi pandemi, enerji üretiminde artış var ve bizim ülkemizin hazırlıksız yakalanması.Enflasyon düzenlemesiBiz daha nükleer enerjiyi yeni kuruyoruz. Temmuz ayında sadece enflasyona karşı düzenlemeleri yapmayacağız. Emekçilerimizi korumak için pek çok şef yapacağız. Emeklileri de koruyacağız onlar için de hazırlıklar var.3600 ek gösterge çözümünü bu ay sonunda tamamlayacağız. EYT'liler var hepsi önümüzdeki dosyalar hepsini adım adım çözeceğiz. Kimse merak etmesin kimseyi ezdirmeyeceğiz enflasyon karşında."
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vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, enflasyon, eyt, 3600 ek gösterge

Çalışma Bakanı: Enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim

11:33 13.05.2022 (güncellendi: 11:46 13.05.2022)
© AAÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyonun yüzde 70'e dayandığını söyledi. Bilgin ''Bunun bir çok sebebi var bir tanesi pandemi, enerji üretiminde artış var ve bizim ülkemizin hazırlıksız yakalanması'' dedi. Bilgin, 3600 ek gösterge çözümünü bu ay sonunda tamamlayacaklarını söyledi. Çalışma Bakanı, EYT'liler konusunun da önlerindeki dosyalar arasında olduğunu ve hepsini adım adım çözeceklerini belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; enflasyon, 3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konularında önemli açıklamalar yaptı.
Bilgin'in açıklamaları şöyle:
''Enflasyon fevkalede ciddi boyutlara ulaşmış durumda, yüzde 70'e dayandı. Dünyada da öyle Almanya’da yüzde 30 dayandı. Bunun bir çok sebebi var bir tanesi pandemi, enerji üretiminde artış var ve bizim ülkemizin hazırlıksız yakalanması.

Enflasyon düzenlemesi

Biz daha nükleer enerjiyi yeni kuruyoruz. Temmuz ayında sadece enflasyona karşı düzenlemeleri yapmayacağız. Emekçilerimizi korumak için pek çok şef yapacağız. Emeklileri de koruyacağız onlar için de hazırlıklar var.
3600 ek gösterge çözümünü bu ay sonunda tamamlayacağız. EYT'liler var hepsi önümüzdeki dosyalar hepsini adım adım çözeceğiz. Kimse merak etmesin kimseyi ezdirmeyeceğiz enflasyon karşında."
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