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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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CANLI | Riga parlamentosu, Sovyet askerleri anısına yapılan anıtın kaldırılması kararını verdi
CANLI | Riga parlamentosu, Sovyet askerleri anısına yapılan anıtın kaldırılması kararını verdi
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, G7 ülkelerine Rus kuvvetlerinin Ukrayna'dan tamamen çekilmesine ve barışın tesis edilmesine kadar Moskova'yı hedef alan... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-13T17:05+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
yaptırım
nato
askeri harekat
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Riga - Sovyet anıtı - Sputnik Türkiye

CANLI | Riga parlamentosu, Sovyet askerleri anısına yapılan anıtın kaldırılması kararını verdi

16:52 13.05.2022 (güncellendi: 17:05 13.05.2022)
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İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, G7 ülkelerine Rus kuvvetlerinin Ukrayna'dan tamamen çekilmesine ve barışın tesis edilmesine kadar Moskova'yı hedef alan yaptırımları kaldırmama çağrısında bulundu. Letonya’da Riga parlamentosu, Sovyet askerleri anısına yapılmış Riga’nın Kurtarıcıları heykelinin kaldırılmasına onay verdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri sürüyor.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların tüm dünyayı ciddi sonuçları olacak tehditlerle karşı karşıya bıraktığını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İtalya hükümetine Rus turistleri ülkeye kabul etmemesi yönünde çağrıda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki 10 Romanyalı diplomat ve bir Bulgaristanlı diplomatik temsilciyi istenmeyen kişi ilan etti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölge Savunma Merkezi’nden yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Mariupol kentinden Donetsk'in Bezımennoye yerleşimine 500'den fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.
ngiltere yönetimi, Ukrayna'daki askeri harekat nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski eşi Lyudmila Oçeretnaya, kuzenleri İgor Putin ve Mihail Şelomov, dünyaca ünlü jimnastikçi Alina Kabayeva, arkadaşı Aleksandr Plehov ile akrabası Rus iş insanı Mihail Putin yaptırım uygulananlar arasında bulunuyor.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Putin, Güvenlik Konseyi'yle Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik kararını görüştü
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:23 13.05.2022
4 Rus futbol kulübü, Avrupa kupalarından men kararını CAS'a taşıdı
Rusya Premier Ligi'nde mücadele eden CSKA Moskova, Dinamo Moskova, Zenit St. Petersburg ve Soçi futbol kulüpleri, UEFA'nın Rus takımlarının Avrupa kupalarından men edilmesi kararının iptali için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurdu.
CSKA Moskova'dan yapılan açıklamada, Dinamo Moskova, Zenit St. Petersburg ve Soçi kulüpleriyle yaptıkları başvuruda UEFA'nın men kararının derhal gözden geçirilmesinin talep edildiği belirtildi.
UEFA, 2 Mayıs'ta aldığı kararla Rus kulüplerinin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi müsabakalarına katılmasını yasaklamıştı.
17:20 13.05.2022
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: BMGK'ya ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik faaliyetleriyle alakalı yeni deliller sunacağız
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'nin Ukrayna topraklarındaki askeri-biyolojik faaliyetleriye alakalı BM Güvenlik Konseyi'ne yeni deliller sunacaklarını duyurdu.
17:00 13.05.2022
Riga parlamentosu, Sovyet askerleri anısına yapılan heykelin kaldırılması kararını verdi
Letonya’da Riga parlamentosu, Sovyet askerleri anısına yapılmış Riga’nın Kurtarıcıları heykelinin kaldırılmasına onay verdi. Riga parlamentosundaki oylamada 38 vekilin heykelin yerinden kaldırılmasından yana oy kullandığı, 7 vekilinse çekimser kaldığı belirtildi.
Letonya parlamentosu, başkent Riga’daki Zafer Parkı’nda yer alan heykelin sökülmesimesinin önünü açan yasa düzenlemesini dün kabul etmişti. Söz konusu düzenlemede, Rusya ile yapılmış bir anlaşmanın Sovyet anıtlarının korunmasına ilişkin maddesi iptal edilmişti.
16:57 13.05.2022
Finlandiya Devlet Başkanı Niinistö: NATO'ya üyelik kararımızı Putin'e açıklayacağım
Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya üye olma yönündeki 'değişen kararını' ele almak üzere Rusya lideri Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapmayı planladığını söyledi.
16:55 13.05.2022
16:50 13.05.2022
İngiltere Dışişleri'nden G7 ülkelerine 'Rusya'ya dönük yaptırımları kaldırmayın' çağrısı
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, yaptığı açıklamada G7 ülkelerine Rus kuvvetlerinin Ukrayna'dan tamamen çekilmesine ve barışın tesis edilmesine kadar Moskova'yı hedef alan yaptırımları kaldırmama çağrısında bulundu.
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