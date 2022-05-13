CANLI | Riga parlamentosu, Sovyet askerleri anısına yapılan anıtın kaldırılması kararını verdi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri sürüyor.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların tüm dünyayı ciddi sonuçları olacak tehditlerle karşı karşıya bıraktığını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İtalya hükümetine Rus turistleri ülkeye kabul etmemesi yönünde çağrıda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki 10 Romanyalı diplomat ve bir Bulgaristanlı diplomatik temsilciyi istenmeyen kişi ilan etti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölge Savunma Merkezi’nden yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Mariupol kentinden Donetsk'in Bezımennoye yerleşimine 500'den fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.
ngiltere yönetimi, Ukrayna'daki askeri harekat nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski eşi Lyudmila Oçeretnaya, kuzenleri İgor Putin ve Mihail Şelomov, dünyaca ünlü jimnastikçi Alina Kabayeva, arkadaşı Aleksandr Plehov ile akrabası Rus iş insanı Mihail Putin yaptırım uygulananlar arasında bulunuyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: