CANLI | Riga parlamentosu, Sovyet askerleri anısına yapılan anıtın kaldırılması kararını verdi

4 Rus futbol kulübü, Avrupa kupalarından men kararını CAS'a taşıdı

Rusya Premier Ligi'nde mücadele eden CSKA Moskova, Dinamo Moskova, Zenit St. Petersburg ve Soçi futbol kulüpleri, UEFA'nın Rus takımlarının Avrupa kupalarından men edilmesi kararının iptali için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurdu.

CSKA Moskova'dan yapılan açıklamada, Dinamo Moskova, Zenit St. Petersburg ve Soçi kulüpleriyle yaptıkları başvuruda UEFA'nın men kararının derhal gözden geçirilmesinin talep edildiği belirtildi.

UEFA, 2 Mayıs'ta aldığı kararla Rus kulüplerinin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi müsabakalarına katılmasını yasaklamıştı.